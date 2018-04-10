Все о витамине А

Витамин А — это общее название, используемое для группы естественных молекул, называемых ретиноидами. В организме используется витамин А для поддержания здоровой кожи, хорошего зрения и надежной иммунной системы. Врачи рассказали сайту МедикФорум, что витамин А необходим для общего хорошего здоровья, и индивидуумы, которые не получают достаточного количества витамина А в своем рационе, как было показано, более уязвимы к инфекциям кожи и общим инфекционным заболеваниям, включая СПИД, корь, бронхит, дрожжевые инфекции и фурункулы или абсцессы. Дефицит витамина А может также приводить к различным кожным заболеваниям, таким как псориаз, сыпь, розацеа и бородавки, к ночной слепоте или к общему снижению остроты зрения. Другие симптомы дефицита витамина А включают потерю вкуса или запаха, искаженное цветовое зрение, сухость глаз, потерю аппетита. Ретинол, активная форма витамина А, редко встречается в пище. Вместо этого организм превращает другие вещества, находящиеся в рационе, в витамин А. Эти вещества называются прекурсорами для витамина А. Одним из таких предшественников является ретиниловый эфир жирных кислот, обычно встречающийся в яичных желтках, печени, рыбьем жире, цельном молоке и масле. Некоторые марки обезжиренного молока, маргарина и сухих завтраков также обогащены витамином А. Другой предшественник витамина А находится в каротиноидном бета-каротине. Плоды и овощи, которые кажутся ярко-оранжевыми или желтыми, такие как морковь, арбуз, абрикосы и манго, богаты бета-каротином. Все зеленые овощи, такие как шпинат, брокколи, капуста, спаржа и так далее, также являются хорошими источниками каротиноидов. Ранее эксперты рассказали о пользе витамином для организма.