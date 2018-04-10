Ещё
Все о витамине А
Далее:
Читайте также:
Ещё

Все о витамине А 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Витамин А — это общее название, используемое для группы естественных молекул, называемых ретиноидами. В организме используется витамин А для поддержания здоровой кожи, хорошего зрения и надежной иммунной системы. Врачи рассказали сайту МедикФорум, что витамин А необходим для общего хорошего здоровья, и индивидуумы, которые не получают достаточного количества витамина А в своем рационе, как было показано, более уязвимы к инфекциям кожи и общим инфекционным заболеваниям, включая СПИД, корь, бронхит, дрожжевые инфекции и фурункулы или абсцессы. Дефицит витамина А может также приводить к различным кожным заболеваниям, таким как псориаз, сыпь, розацеа и бородавки, к ночной слепоте или к общему снижению остроты зрения. Другие симптомы дефицита витамина А включают потерю вкуса или запаха, искаженное цветовое зрение, сухость глаз, потерю аппетита. Ретинол, активная форма витамина А, редко встречается в пище. Вместо этого организм превращает другие вещества, находящиеся в рационе, в витамин А. Эти вещества называются прекурсорами для витамина А. Одним из таких предшественников является ретиниловый эфир жирных кислот, обычно встречающийся в яичных желтках, печени, рыбьем жире, цельном молоке и масле. Некоторые марки обезжиренного молока, маргарина и сухих завтраков также обогащены витамином А. Другой предшественник витамина А находится в каротиноидном бета-каротине. Плоды и овощи, которые кажутся ярко-оранжевыми или желтыми, такие как морковь, арбуз, абрикосы и манго, богаты бета-каротином. Все зеленые овощи, такие как шпинат, брокколи, капуста, спаржа и так далее, также являются хорошими источниками каротиноидов. Ранее эксперты рассказали о пользе витамином для организма.
МедикФорум: последние новости
Польза клубники - земляники Лекарственные травы от головных болей Полезные свойства шоколада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото «усатой» красотки возбудили Сеть42
Отец показал голое фото Бузовой51
Голливудские звезды, которые не нравятся мужчинам30
Идеальный старт: что нужно сделать перед сексом4
С кем живут звёздные лесбиянки Голливуда38
Видео
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
01:21
Голливудские звезды, которые не нравятся мужчинам
Звёзды
04:28
Наргиз защищает избившего ее мужа
Звёзды
04:36
Маргарита Грачева показала, как лечится и живет
Звёзды
03:11
С кем живут звёздные лесбиянки Голливуда
Звёзды
01:00
Поклонники нашли у Волочковой признаки алкоголизма
Звёзды
00:45
Катчер откровенно рассказал о разводе с Деми Мур
Звёзды
01:00
Забыла дома: Дайнеко пришла на концерт без юбки
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение