Лекарственные травы от головных болей

Головная боль является симптомом, который каждый человек испытывает время от времени. Вместо использования аспирина или ибупрофена мы также можем использовать лекарственные травы для устранения головных болей! Врачи рассказали сайту МедикФорум, что лекарственные растения имеют значительно меньше побочных эффектов, чем таблетки. Головные боли могут возникать по целому ряду причин. Соответственно, различные растения с такими же различными механизмами действия используются для устранения неприятной боли. Здесь представлены некоторые лекарственные травы и специи, которые могут помочь. Имбирь — очень популярное растительное средство и специя. Корень этого растения продается свежим и высушенным, из него вы можете заварить целебный чай Имбирь содержит несколько ингредиентов, таких как гингерол, диарилгептаноиды, борнеол, цинеол, витамин С, магний, кальций, калий, железо, натрий и фосфор. Приятный острый вкус делает имбирь идеально вкусным. Лечебные эффекты универсальны, особенно при тошноте и рвоте. Он также эффективен против головных болей. К имбирному чаю лучше добавлять лимонный сок или лимонную траву. В результате резкость несколько ослабевает, а эффект, похоже, усиливается! Уже 2-3 г сухого имбиря на чашку достаточно для приготовления чая. Завариваться он должен в течение 5-7 минут. Затем отфильтровать имбирь с помощью чайного фильтра. В зеленом или черном чае содержится кофеин. Это широко известное лекарство от головной боли. Он расширяет сжатые кровеносные сосуды в мозге, которые часто являются причиной головных болей. Комбинация черного чая с имбирем — популярный лечебный напиток для облегчения головных болей! Анальгетический эффект одной чашки зеленого чая или черного чая длится около часа. Потом можно выпить еще одну чашку! Конечно, есть еще много других «поставщиков» натурального кофеина. Помимо кофе, также какао. Лаванда — популярное растение с характерным приятным ароматом. Оно известно своими успокаивающими, улучшающими настроение эффектами. Также успокаивающее действие на головные боли хорошо известно натуральной медицине! Лаванда используется как при мигрени, так и при других головных болях. Сушеная лаванда идеально подходит для чайных смесей с другими лекарственными травами при простуде, сопровождаемой головной болью. Лаванда идеально подходит для заполнения подушек, которые затем немного нагреваются в микроволновой печи (или тщательно в духовке). Готовые пакеты с лавандой также можно купить в Интернет-магазине. Запах и тепло — истинные лечебные средства. Ранее эксперты рассказалио том, что может быть причиной головных болей.