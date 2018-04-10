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Польза клубники — земляники
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Польза клубники — земляники 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Клубника и земляника известны ещё с древних времён. Вкусные, сочные и сладкие ягоды знают все, и пробовал почти каждый человек нашей земли. А что мы знаем о них? Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что клубника и земляника богаты витаминами. В них имеются витамины (В и С), железо, кальций, фосфор, фолиевая кислота, магний, клетчатка, медь и каротин. Присутствуют также и кислоты: яблочная, лимонная, салициловая и даже эфирные масла. Из этих ягод делают множество масок для рук, ног, лица и даже ногтей. Самая простая маска для лица: мелко измельчаем 200 гр. клубники (земляники), медленными движениями втираем в кожу лица и оставляем на 10-15 минут. Удаляем клубнику умыванием, можно использовать холодную воду или минеральную воду. Данный рецепт, питает кожу витаминами, а эфирные масла придают ей гладкость. Человек, когда кушает эти вкусные ягоды, даже не задумывается, сколько в них полезных веществ. Клубника и земляника полезны, как здоровым людям, так и больным страдающим болезнями сердца, нарушением работы капилляров головного мозга и нижних конечностей, при болезнях желудочно-кишечного тракта, а так же при колитах, гепатитах, холециститах, дисбактериозе и щитовидной железы! Но строго нужно понимать, что употребление этих ягод при вышеперечисленных заболеваниях возможно только не в острый период болезни, а в период ремиссии. Лучшее усвоение и сохранение всех витаминов при приеме ягод в свежем виде, рекомендуемая доза в сутки 300-400 гр. Ранее эксперты доказали пользу отвара клубники для желудка.
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