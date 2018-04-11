Польза лаванды

Когда произносишь эти слова, представляются божественные лавандовые поля, которые словно сновидения, нежные легкие и несказанно ароматные. Из эфирного масла этого цветка делают умопомрачительные духи. Нотки лаванды не перепутать ни с чем, ее анфлераж особо заманчив. Так же многим известно, что благоухания этого цветка подарит вам глубокий сон, во время которого Вы наберетесь новыми силами, чтобы начать бодрый день. Но все это только начало! Эксперты рассказали сайту МедикФорум, чем полезна лаванда. Лаванда богата на множество кислот и их соединений, кумарины, гераниол и борниол. Именно эти свойства наделяют растения успокаивающими свойствами. Чай из цветков лаванды снимает такие симптомы как: •Панические приступы. •Полезно при хронической истерии. •Бессонница. •Головокружение. •Хроническое беспокойство. •Головная боль. •Зубная боль. •Экземы. Если Вы возьмете в привычку пить чай из душистых цветов добавляя ложечку меда, после того как температура немного снизится, Вы постепенно гармонизируете истощенную нервную систему. Заваривается чай проще простого, две ложечки цвета, на чашку воды. Погружение в теплую ванну на 20 минут, в которую предварительно опустить 50 гр., снимет усталость вашего тела, исчезнут проблемы с кожей благодаря природному антисептику. Пусть этот чудесный цветок внесет в вашу жизнь гармонию, спокойствие и здоровье. Ранее эксперты рассказали, как масло лаванды полезно для лица.