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Перец-рекордсмен чуть не убил американца
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Перец-рекордсмен чуть не убил американца 

Рамблер 29 минут назад
Фото: Lenta.ru
Американец, съевший самый острый перец в мире, госпитализирован, сообщает Daily Mail.
По информации издания, 34-летний мужчина принимал участие в конкурсе по поеданию перцев в Нью-Йорке. Главным блюдом соревнования был «Каролинский жнец», фигурирующий в книге рекордов Гиннесса в качестве самого острого в мире перца.
Через несколько дней после участия в состязании американец обратился в больницу с жалобами на «невыносимую» боль в голове. Медики сделали больному компьютерную томографию мозга, которая выявила резкое сужение нескольких артерий в нем.
Врачи объяснили, что мужчина стал жертвой обратимого церебрального вазоконстрикторного синдрома, при котором у пациентов наблюдается так называемая громоподобная головная боль. По словам докторов, ранее им было известно лишь о нескольких случаях, когда синдром вызывали острые перцы.
Примерно 40% случаев ОЦВС обратимы полностью и не влекут осложнений, однако редко могут привести к инсультам и даже смерти.
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