Перец-рекордсмен чуть не убил американца

Американец, съевший самый острый перец в мире, госпитализирован, сообщает Daily Mail.

По информации издания, 34-летний мужчина принимал участие в конкурсе по поеданию перцев в Нью-Йорке. Главным блюдом соревнования был «Каролинский жнец», фигурирующий в книге рекордов Гиннесса в качестве самого острого в мире перца.

Через несколько дней после участия в состязании американец обратился в больницу с жалобами на «невыносимую» боль в голове. Медики сделали больному компьютерную томографию мозга, которая выявила резкое сужение нескольких артерий в нем.

Врачи объяснили, что мужчина стал жертвой обратимого церебрального вазоконстрикторного синдрома, при котором у пациентов наблюдается так называемая громоподобная головная боль. По словам докторов, ранее им было известно лишь о нескольких случаях, когда синдром вызывали острые перцы.

Примерно 40% случаев ОЦВС обратимы полностью и не влекут осложнений, однако редко могут привести к инсультам и даже смерти.