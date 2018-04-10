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Минсельхоз предложил запретить растительные жиры во всех молочных продуктах
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Минсельхоз предложил запретить растительные жиры во всех молочных продуктах
РИА Новости
47 минут назад
Фото:
РИА Новости
Женский форум
МИНСЕЛЬХОЗ РФ
ПРЕДЛАГАЕТ ЗАПРЕТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ЖИРОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЛЮБОЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ — ТКАЧЕВ
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