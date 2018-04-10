Ещё
Минсельхоз предложил запретить растительные жиры во всех молочных продуктах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минсельхоз предложил запретить растительные жиры во всех молочных продуктах 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
МИНСЕЛЬХОЗ РФ ПРЕДЛАГАЕТ ЗАПРЕТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ЖИРОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЛЮБОЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ — ТКАЧЕВ
РИА НОВОСТИ
РИА Новости: последние новости
"Бог ваших куличей не примет": чего лучше не делать в Чистый четверг Столичные хлебозаводы испекут более 3,5 миллиона куличей и кексов к Пасхе Роскачество рассказало, как не ошибиться при покупке шашлыка в магазине
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото «усатой» красотки возбудили Сеть44
Отец показал голое фото Бузовой52
Голливудские звезды, которые не нравятся мужчинам31
Тарзан не может позволить себе изменить Королевой3
Идеальный старт: что нужно сделать перед сексом4
Видео
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:35
Тарзан не может позволить себе изменить Королевой
Звёзды
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
01:21
Голливудские звезды, которые не нравятся мужчинам
Звёзды
04:28
Наргиз защищает избившего ее мужа
Звёзды
04:36
Маргарита Грачева показала, как лечится и живет
Звёзды
03:11
С кем живут звёздные лесбиянки Голливуда
Звёзды
01:00
Поклонники нашли у Волочковой признаки алкоголизма
Звёзды
00:45
Катчер откровенно рассказал о разводе с Деми Мур
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение