Минсельхоз потребует запретить растительные жиры в молочной продукции

Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев заявил о том, что его ведомство готовит ряд изменений в существующие технологические регламенты. Это касается производства молочной продукции.

"Считаем необходимым запретить использование сухого молока при производстве сыра, а также запретить использование растительных жиров при производстве всей молочной продукции", — заявил глава минсельхоза в ходе итоговой коллегии министерства. Все необходимые изменения будут внесены в техрегламенты.

Как пояснил Ткачев, в прошлом году в Россию было ввезено более 150 тысяч тонн «сыроподобной продукции», произведенной из растительных жиров. Это порядка полутора миллионов тонн молока, которое не было закуплено у российских производителей.

В итоге Минсельхоз предлагает включить «сыроподобную продукцию» в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю. Что позволит контролировать ее ввоз при пересечении российской госграницы.