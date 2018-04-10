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Минсельхоз потребует запретить растительные жиры в молочной продукции
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Минсельхоз потребует запретить растительные жиры в молочной продукции 

Российская Газета 37 минут назад
Фото: Российская Газета
Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев заявил о том, что его ведомство готовит ряд изменений в существующие технологические регламенты. Это касается производства молочной продукции.
"Считаем необходимым запретить использование сухого молока при производстве сыра, а также запретить использование растительных жиров при производстве всей молочной продукции", — заявил глава минсельхоза в ходе итоговой коллегии министерства. Все необходимые изменения будут внесены в техрегламенты.
Как пояснил Ткачев, в прошлом году в Россию было ввезено более 150 тысяч тонн «сыроподобной продукции», произведенной из растительных жиров. Это порядка полутора миллионов тонн молока, которое не было закуплено у российских производителей.
В итоге Минсельхоз предлагает включить «сыроподобную продукцию» в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю. Что позволит контролировать ее ввоз при пересечении российской госграницы.
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