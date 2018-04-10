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Яблочный тирамису
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Яблочный тирамису 

Карельские вести 47 минут назад
Фото: Карельские вести
Знакомый многим десерт с новыми вкусовыми оттенками.
Ингредиенты
Сливочный сыр 100 г  корица 1 щепотка
сахарная пудра 50 г  жирные сливки 80 мл  яблоки 1 шт  лимонный сок 1 ст. л.
яблочный сидр 120 мл  корица + какао 2 ст. л.
печенье (савоярди) 12 шт  Способ приготовления
Время готовки4 ч Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская
С помощью миксера взбейте сливочный сыр, корицу и сахарную пудру. Продолжая взбивать, медленно влейте сливки. Взбивайте, пока смесь не станет мягкой и воздушной.
Яблоко очистите и натрите на мелкой терке.
Сидр налейте в тарелку. Окунайте в него печенье и выкладывайте в форму (выложите половину). Сверху выложите половину натертого яблока. Затем — слой сливочного сыра (тоже половину). Посыпьте корицей с какао, а затем повторите все слои. Закончите смесью какао и корицы.
Форму поствавьте в холодильник как минимум на 5 часов. Перед подачей разрежьте на порции и переложите на тарелки.
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