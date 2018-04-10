Яблочный тирамису

Знакомый многим десерт с новыми вкусовыми оттенками.

Ингредиенты

Сливочный сыр 100 г корица 1 щепотка

сахарная пудра 50 г жирные сливки 80 мл яблоки 1 шт лимонный сок 1 ст. л.

яблочный сидр 120 мл корица + какао 2 ст. л.

печенье (савоярди) 12 шт Способ приготовления

Время готовки4 ч Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская

С помощью миксера взбейте сливочный сыр, корицу и сахарную пудру. Продолжая взбивать, медленно влейте сливки. Взбивайте, пока смесь не станет мягкой и воздушной.

Яблоко очистите и натрите на мелкой терке.

Сидр налейте в тарелку. Окунайте в него печенье и выкладывайте в форму (выложите половину). Сверху выложите половину натертого яблока. Затем — слой сливочного сыра (тоже половину). Посыпьте корицей с какао, а затем повторите все слои. Закончите смесью какао и корицы.

Форму поствавьте в холодильник как минимум на 5 часов. Перед подачей разрежьте на порции и переложите на тарелки.