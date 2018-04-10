В Карачаево-Черкесии откроют производство моцареллы

Производство моцареллы, сулугуни, голландского, российского и других мягких сыров откроют в Карачаево-Черкесии. Ранее такие сыры в регионе не выпускались.

Производить новые для региона сорта мягких сыров будут на мини-сыроварне в Малокарачаевском районе. Предполагается, что на ней будет перерабатываться до 10 000 тонн молока в сутки. Молоко будут закупать у местных фермеров, сообщается на сайте регионального правительства.

«Молоко будет проверяться в лаборатории на сыропригодность. Далее сырьё будет пастеризоваться и направляться в творогоизготовитель, после сырную массу будут подплавлять и формировать. Также будет использоваться и рассол, он будет служить для охлаждения и для просаливания сырных блоков», — директор сыроварни Борис Гочияев, добавив, что «малокарачаевская моцарелла» ничем не будет уступать итальянской и, возможно, составит ей конкуренцию.

Первая партия малокарачаевских мягких сыров поступит в магазины к 1 мая. Сейчас на сыроварне проводят пуско-наладочные работы, а также разрабатывается собственный бренд, под которым будет выпускаться продукция.