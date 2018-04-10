Минсельхоз намерен запретить использовать сухое молоко при производстве сыра

По его словам, также предлагается запретить использование растительных жиров при производстве всей молочной продукции. Речь, в частности, идёт о пальмовом масле, которое чаще всего применяется в подобном производстве.