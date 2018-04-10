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Минсельхоз намерен запретить использовать сухое молоко при производстве сыра
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Минсельхоз намерен запретить использовать сухое молоко при производстве сыра
Говорит Москва
41 минуту назад
Женский форум
По его словам, также предлагается запретить использование растительных жиров при производстве всей молочной продукции. Речь, в частности, идёт о пальмовом масле, которое чаще всего применяется в подобном производстве.
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