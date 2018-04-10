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Как сделать коктейль из дерева
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Как сделать коктейль из дерева 

BroDude 39 минут назад
Фото: BroDude
Мастера описания травинок и улыбки куницы — Пришвин и Бианки — ходили в лес за вдохновением. Хотя для человека с фамилией Бианки походы в лес весьма двусмысленны. Мы же ходим в лес за коктейлями. Говорят, писатели и сами любили присесть под елочкой и со всей яростью, присущей творческим натурам, уничтожить алкоголь. Мы же предлагаем более изысканный вариант, но тоже с использованием елок.
С середины мая у ели, сосны, пихты и других хвойных на концах веток начинают созревать молодые побеги, которые еще называют лапками. Отличить их несложно: они светло-зеленого цвета, гораздо мягче старых побегов и растут на концах. В детстве мы жевали их просто так. На вкус они кислые, с цитрусовыми нотками, и очень освежающие. Кстати, из лапок даже делают варенье (рецепт ничем не отличается от изготовления любого другого варенья), но об этом позже. Итак, твоя задача — собрать самые молодые, мягкие, светлые и вкусные. Не стесняйся дегустировать прямо на месте. Не смущайся презрительного взгляда клестов и белочек: если б они знали, для чего ты собираешь побеги, то помогли бы, рассчитывая на долю. А делаем мы не какую-то хвойную настойку, а тоник, который делает любой алкоголь благороднее и наполняет напиток силой леса эффективнее, чем песни «Jethro Tull» или зеленые колготки Робина Гуда. Не бери побеги, которые слишком горчат, отдают смолой и пахнут как моющее средство. У идеального побега должно быть легкое цитрусовое послевкусие хорошего пшеничного пива.
Какой бы сумасбродной ни казалась эта авантюра, не забывай про совесть и уважение к природе. Поэтому старайся срывать побеги у разных деревьев, а не одного. Иначе, отрезав всю «молодежь» у одной елки, ты негативно повлияешь на ее рост. Можно собирать побеги в течение нескольких дней — ничего с иголками не стрясется.
Разумеется, старайся не срезать молодую поросль у придорожных деревьев или странных желтых сосен возле ароматного полигона. Напиток стоит того, чтобы поехать в лес.
После того как ты собрал хвойные скальпы, тебе необходимо сделать сироп. Дело займет пять минут. Главное — не перепутать последовательность.
Приготовление
1. Магическое соотношение здесь донельзя простое: смешай равные части воды, сахара и побегов. Для примера возьмем по одной чашке всех трех компонентов. Вполне возможно соотношение сахара к воде 2:1. Тогда сироп простоит дольше, что вполне допустимо, если ты собираешься смаковать его в течение как минимум месяца. 2. Смешай ингредиенты в кастрюле и вари на малом огне, периодически помешивая, в течение 20 минут. 3. Накрой кастрюлю крышкой и дай вареву настояться в течение ночи. 4. На утро процеди сироп, чтобы удалить иглы, и перелей в бутылку. Так, стоп, а где алкоголь? Где веселье? Сейчас все будет! Позволь представить два самых изысканных способа использования нашего сиропа.
Теперь каждый раз, когда мучительно захочется выпить, добавляй зелье в алкоголь (но лучше алкоголь — в зелье). Это не только вкусно, но и полезно, поскольку сироп помогает при простуде, бронхитах, кашле, гриппе и укрепляет иммунитет. Вот оно — неопровержимое оправдание собственного алкоголизма: ты не пьешь, а лечишься.
Хвойный коллинз
— 50 мл. хвойного сиропа; — 100 мл. свежего лимонного сока; — джин (по вкусу); — содовая (по вкусу). Перемешай первые три ингредиента в указанной последовательности в высоком стакане. Добавь лед, долей содовую и радуйся жизни.
Ламберленд
— 50 мл. бурбона или виски; — 30 мл. хвойного сиропа; — 5 капель апельсинового биттера; — 2 ломтика лимонной цедры. Смешай в стакане цедру и сироп, долей биттер и виски. Добавь лед, укрась ломтиком цедры. Но проще не мудрствовать лукаво, а просто смешать сироп с джином или водкой в пропорции 2:1, добавить лед и пить в свое удовольствие. Невообразимо вкусно! Лучше всего этот напиток сочетается с сильным можжевеловым вкусом и ароматом джина. Фактически ты смешиваешь одно хвойное с другим. А любители бехеровки будут приятно удивлены божественным сочетанием 40 трав и отвара из хвои.
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