Медовое мороженое 

Освежающий десерт — идеальное средство для борьбы с жарой.
Ингредиенты
Жирные сливки 500 мл молоко 250 мл мед 150 мл яичные желтки 3 шт Способ приготовления
Время готовки4 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
В небольшую кастрюлю влейте сливки, молоко и мед. Нагрейте на медленном огне почти до кипения.
В отдельной емкости взбейте желтки. Во время взбивания начинайте понемногу добавлять горячую сливочно-медовую смесь. Добавляйте, пока желтковая масса не станет теплой. Затем перелейте получившуюся смесь в кастрюлю со сливками.
Поставьте кастрюлю на средний огонь и готовьте, постоянно помешивая, пока смесь не начнет густеть и ровным слоем покрывать локжу. Снимите с огня и полностью охладите.
Процедите смесь через мелкое сито. Поставьте в морозильную камеру до полного застывания.