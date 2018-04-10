Медовое мороженое

Освежающий десерт — идеальное средство для борьбы с жарой.

Ингредиенты

Жирные сливки 500 мл молоко 250 мл мед 150 мл яичные желтки 3 шт Способ приготовления

Время готовки4 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

В небольшую кастрюлю влейте сливки, молоко и мед. Нагрейте на медленном огне почти до кипения.

В отдельной емкости взбейте желтки. Во время взбивания начинайте понемногу добавлять горячую сливочно-медовую смесь. Добавляйте, пока желтковая масса не станет теплой. Затем перелейте получившуюся смесь в кастрюлю со сливками.

Поставьте кастрюлю на средний огонь и готовьте, постоянно помешивая, пока смесь не начнет густеть и ровным слоем покрывать локжу. Снимите с огня и полностью охладите.

Процедите смесь через мелкое сито. Поставьте в морозильную камеру до полного застывания.