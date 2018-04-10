Главные мясные супы мира, которые вы не знаете

Мясной наваристый суп — пища, которая была придумана в глубокой древности и служила источником тепла и энергии еще нашим далеким пещерным предкам. Именно поэтому история супов так сложна и интересна. Почти в каждой кулинарной культуре есть свой суп, который на все сто процентов является ее достоянием. Мясные супы — кулинарные свидетельства того, как питались наши предки, какие отношения у них были с мясом и какую эволюцию пришлось пройти супам до того момента, как вы впервые их попробовали. Эти семь супов являются самыми достойными представителями своего семейства и в полной мере отражают национальное своеобразие той кухни, к которым принадлежат.

Шурпа

Шурпа (от арабского шорба, то есть суп) — суп или мясной бульон, получивший распространение на Востоке, где он известен под различными наименованиями: шурпа, чорпа, шорпо, сорпа, чорба. Отличительные черты шурпы довольно сложно выделить. Иногда выделяют такое отличие, как приготовление шурпы из предварительно обжаренного мяса и овощей. Следовательно, технология приготовления шурпы не имеет присущих исключительно этому супу отличий от технологии приготовления других мясных супов. Можно выделить некоторые признаки шурпы. Она характеризуется повышенной жирностью, что, в частности, особенно заметно при приготовлении шурпы из предварительно обжаренного мяса и овощей. Во-вторых, для шурпы характерно использование большого количества зелени и пряностей. В третьих, при сравнительно постоянном наборе крупно нарезанных овощей, а именно — морковь, картофель и лук (последний в шурпу кладется в большем, в сравнении с другими супами количестве), в шурпе могут использоваться (и даже приветствуются) в немалом количестве разнообразные фрукты — яблоки, абрикосы (курага), айва, сливы.

Как правило, шурпа готовится из баранины, однако может вариться из птицы, в том числе мелкой и дикой. Более того, шурпа может быть приготовлена из рыбы, так называемая «асы-сорпа», характерная для прибрежных районов Туркмении. Зелень и пряности варьируются от региона, однако практически везде в состав входят петрушка, укроп, кинза, красный перец. В Узбекистане добавляют зиру в больших количествах и базилик, в Молдавии шурпа (чорба) существенно отличается, так как готовится на квасе. Под шурпой в Татарстане и Кыргызстане понимают крепкий прозрачный бараний бульон с мелко нашинкованным луком, картофелем и тонко нарезанной лапшой, с небольшим количеством зелени и чёрным перцем. Кроме того, такая шурпа является не самостоятельным блюдом, а сопутствующим основному блюду — отварному мясу.

В армянском лечебнике «Утешение при лихорадках» (1184 год) в некоторых рецептах упоминается мясной бульон под именем «хашой» или «хашу». Например, в главе «Об однодневной лихорадке из-за простуды» рекомендуется есть «хашой» из мяса козлёнка, а в главе «Об однодневной лихорадке из-за забот и скорби» — «хашу» из ступней и ляжек козленка.

Мясной бульон под именем «хашой» упоминается и у нескольких средневековых армянских толкователей и грамматиков (Григора Магистроса, Есаи Нчеци, Ованеса Ерзнкаци, и т. д.). Связано это с наличием в армянском переводе (VI—VII века) «Грамматического искусства» Дионисия Фракийского слова «хошйун» (арм. խաւշիւն = шелест листьев). Некоторые поздние толкователи Дионисия посчитали, что в слове есть опечатка и исправляли на «хашой», дав, таким образом, совершенно ошибочное толкование этому фрагменту.

Хаш традиционно едят ранним утром, до завтрака или на завтрак. В тарелку кладут мелко порубленный чеснок, засыпая хаш большим количеством пряной зелени: петрушка, сельдерей, обязательно кинза. Отдельно натирают острую редьку, закусывая ею, лавашом и пряными травами (базилик, эстрагон). В Азербайджане это блюдо подаётся без зелени и без редьки. В Осетии хаш готовят только из требухи — рубца и кишок, также не добавляя много зелени.

Бруду

Африканский рецепт супа Бруду прост, как и все африканское. Целую курицу нужно нарезать на куски, обвалять в специях и отправить на раскаленную сковородку. Незадолго до готовности, добавить к курице томатную пасту. Нарезать овощи и зелень, положить в кастрюлю, влить 2 литра воды и сварить. Суп не отличается изысканностью, зато вкусен и питателен.

Scotch Broth

Медленный и наваристый шотландский суп с горохом, мясом ягненка и розмарином — единственное спасение горных жителей Шотландии от промозглых ветров. Этот рецепт овеян славой тысячелетий и имеет множество вариаций, в том числе и у Джейми Оливера.

Гуляш

Несмотря на непонятное положение гуляша в пищевой иерархии, специалисты относят его скорее к категории густых супов. Поэтому и мы включили его в список. Гуляш — национальное блюдо венгров: кусочки говядины или телятины, тушеные с копченым шпиком, луком, перцем и картофелем. Блюдо относится к категории густых супов. Изначально суп с различными добавками был традиционной едой венгерских пастухов и готовился в котлах на костре.

В Советском Союзе гуляшом как в общепите, так и в домашнем быту, называлось рагу из мяса без костей, обычно приготовленное в два приема — сначала обжарка, а затем тушение в подливе, главный ингредиент которой — томатный соус. Такой гуляш мог подаваться с любым гарниром — картофельным пюре, макаронами, рисом, гречкой. Соответственно, под гуляшом в советской кухне часто подразумевалось второе блюдо из мяса с большим количеством костей.

Айнтопф

С немецкого айнтопф переводится как «густой суп». Как правило, он заменяет собой и первое и второе блюда. Ингредиентами могут быть овощи — картофель, морковь, брюква, а также различные виды капусты (белокочанная, цветная, брюссельская, брокколи) и др. ; бобовые — горох, чечевица, фасоль, стручки зелёной фасоли и др. ; крупы, хлеб, макаронные изделия, мясо, копчености, сосиски или другие мясные продукты. Традиционно айнтопф готовят не только в Германии, но и в Бельгии, Испании и Франции, Венгрии. В бельгийский айнтопф часто добавляют светлое пиво.

Наварен

Густой суп из барашка с белой репой готовят практически во всех областях Франции. Считается, что репа способна абсорбировать бараний жир, поэтому в большинстве случаев этот корнеплод присутствует в рецепте густых наваристых супов.