БАДы, овощи и отказ от газировки. Диетолог о том, как избежать авитаминоза

Сезонный недуг

Люди после холода, простуд и плохого настроения весной замечают ухудшение общего состояния, сонливость, заторможенность и бесконечную усталось. Это может спровоцировать как обострение хронических заболеваний, так и появление новых.

Причина может быть в недостатке необходимых витаминов и микроэлементов в организме.

В течение зимы летний запас витаминов практически полностью расходуется, поэтому важно держать баланс микроэлементов под контролем в течение года.

«Все специалисты сходятся во мнении, что гораздо легче предотвратить болезненное состояние, чем лечить уже возникший недуг», — говорит диетолог Ирина Резникова (Ставрополь).

Простые истины

Авитаминоз — серьёзное заболевание, обусловленное неправильным питанием. Перечислить все недуги, в которые может перерасти недостаток витаминов и микроэлементов, сложно. Дефицит каждого может вызвать массу проблем со здоровьем.

«Например, пониженное содержание кальция и магния в организме может спровоцировать около 200 различных заболеваний. Крепость костей также напрямую зависит от баланса этих элементов», — подчеркнула врач.

Как же сбалансировать свой рацион, чтобы укрепить здоровье и иммунитет? Самый простой способ — ежедневно употреблять овощи и фрукты. Именно они являются основными поставщиками витаминов и минералов в наш организм.

«Научные исследования ученых по всему миру доказали, что в странах, где среднесуточное потребление фруктов и овощей — 500 г, люди реже болеют распространёнными формами рака. Кроме того, болезни, чаще всего вызываемые старением, возможно предотвратить с помощью веществ, содержащихся именно в растительной пище», — добавляет Ирина Резникова.

Это не значит, что нужно в срочном порядке бежать на рынок и сметать с прилавков огурцы и ананасы. Добавление в рацион овощей и фруктов должно быть разумным. Не нужно забывать и о том, что для восстановления витаминного баланса, необходимо «гармонизировать» свое питание.

«Код ДНК человека формировался еще 50 тысяч лет назад и не был рассчитан на гамбургеры, картофель фри, чипсы, пиццу и газировку. Основной дисбаланс возникает всё же из-за переизбытка жиров (в том числе насыщенных), быстрых углеводов, вредных веществ, пищевых добавок, сахара и соли», — отмечает Ирина.

Фармакология или БАДы?

Многие в погоне за здоровьем начинают прибегать к помощи витаминных комплексов, полученных искусственным путем. Сейчас существует масса разновидностей таблетированных препаратов, производители которых обещают «взбодрить» ваш организм витаминной бомбой. Но все ли все добавки одинаково полезны?

Ирина Резникова считает, что альтернативой таблеткам могут быть БАДы. Такие добавки наиболее полно отвечают потребностям организма из-за своего натурального происхождения.

«Разные виды растений собираются, сортируются, очищаются от ненужных примесей и перерабатываются в капсулы или других формы, содержащие все необходимые микроэлементы в концентрированном виде».

По мнению диетолога, важным условием усвоения витаминных комплексов является правильный питьевой режим, а также наличие определённого количества белка в рационе. Без соблюдения всех медицинских предписаний победить авитаминоз не получится, как бы сильно вы этого ни хотели.