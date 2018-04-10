Медово-лимонный фунтовый кекс

Традиционный английский кекс, наполняющий дом ароматами меда и лимона.

Ингредиенты

Мука 200 г разрыхлитель 1 ч. л.

соль 1 ч. л.

мед 130 мл сахар 100 г сливочное масло 120 г яйца 2 шт молоко 120 мл лимон 1 шт сахарная пудра 30 г Способ приготовления

Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняАнглийская

С лимона снимите цедру и выжмите сок. Отложите 1 столовую ложку меда, смешайте ее с лимонным соком и сахарной пудрой. Отставьте сироп для готового кекса.

Смешайте муку, разрыхлитель и соль. В другой емкости миксерм взбейте масло, мед, сахар и яйца. Затем добавьте молоко и лимонную цедру. Хорошо взбейте.

Разогрейте духову до 175 градусов. Смажьте прямоугольную форму для кексов маслом, выложите в нее тесто, верх разровняйте лопаткой. Выпекайте около 30-40 минут, пока зубочистка из центра кекса не будет выходить сухой.

Подготовленным сиропом полейте горячий кекс и оставьте пропитаться на 10-15 минут. Затем выньте из формы и охладите на решетке.