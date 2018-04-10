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Медово-лимонный фунтовый кекс
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Медово-лимонный фунтовый кекс 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Традиционный английский кекс, наполняющий дом ароматами меда и лимона.
Ингредиенты
Мука 200 г  разрыхлитель 1 ч. л.
соль 1 ч. л.
мед 130 мл  сахар 100 г  сливочное масло 120 г  яйца 2 шт  молоко 120 мл  лимон 1 шт  сахарная пудра 30 г  Способ приготовления
Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняАнглийская
С лимона снимите цедру и выжмите сок. Отложите 1 столовую ложку меда, смешайте ее с лимонным соком и сахарной пудрой. Отставьте сироп для готового кекса.
Смешайте муку, разрыхлитель и соль. В другой емкости миксерм взбейте масло, мед, сахар и яйца. Затем добавьте молоко и лимонную цедру. Хорошо взбейте.
Разогрейте духову до 175 градусов. Смажьте прямоугольную форму для кексов маслом, выложите в нее тесто, верх разровняйте лопаткой. Выпекайте около 30-40 минут, пока зубочистка из центра кекса не будет выходить сухой.
Подготовленным сиропом полейте горячий кекс и оставьте пропитаться на 10-15 минут. Затем выньте из формы и охладите на решетке.
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