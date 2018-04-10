Выбор редакции: 15 отличных кремов для лица не дороже 1 000 руб.

Средства для разных типов кожи, с легкой и питательной текстурой, которые сделают кожу гладкой, а цвет лица ровным — уже в нашей новой подборке!

Крем-питание для лица «Горшочек с медом», Organic Kitchen

Я нежно люблю бюджетные средства. Находить хорошую косметику среди доступных брендов — мое хобби. Этот крем — одна из лучших находок за последнее время. Использую его на ночь, когда нужна «тяжелая артиллерия», чтобы увлажнить и напитать кожу после нескольких слоев декоративной косметики. В составе натуральные компоненты. Основной — органический мед, отвечающий за глубокое увлажнение. Будьте внимательны — средство долго впитывается. Если нанесете его перед макияжем, мгновенно скатается.

Цена: 55 руб.

Крем для лица Eau Thermale Light Water Cream SPF20, Uriage

Моя находка — легкий крем на водной основе от Uriage. Использую утром — он легкий и отлично справляется с задачей базы под макияж. Главный компонент крема — термальная вода. Увлажнения на целый день достаточно. Не забивает поры.

Цена: около 1 000 руб.

Питательный крем для лица Nourishing Face Cream, Dr. Konopka’s Если вы хоть раз задумывались, кто же такой Доктор Конопка и почему в честь него назвали бренд, рассказываю: это таллинский аптекарь, решивший всю свою жизнь посвятить изучению лечебных трав и созданию идеальных средств для кожи и волос. В 1938 году он выпустил целую книгу рецептов на собственные деньги, но из-за того, что тираж был маленький, книга осталась незамеченной. И вот, через 75 лет, рецепты талантливого аптекаря решили возродить — так и появился всем нам известный бренд.

Питательный крем для лица тоже с историей — он содержит эссенции на основе лечебных трав Доктора Конопка. Средство с очень плотной текстурой напоминает чуть подтаевшее сливочное масло — наносить на сухую и обезвоженную кожу одно удовольствие. В составе витамины, жирные кислоты и масло плодов облепихи — они обеспечивают коже необходимое питание в зимний период и предотвращают потерю влаги, усиливая защитные функции. Советую наносить либо за полчаса до макияжа, либо на ночь — крему нужно время, чтобы впитаться полностью. Зато потом кожа становится мягкой и гладкой, на нее прекрасно ложится тональный крем, а жирный блеск не появляется в течение дня».

Цена: 375 руб.

Судокрем

При жирной коже, склонной к высыпаниям, Судокрем просто обязан быть на полке. Аптечное средство на основе оксида цинка уже через несколько часов после нанесения снимает покраснение, раздражение и воспаление. Из дополнительных компонентов: циннамит — вещества с противогрибковыми свойствами, ланолин, успокаивающий кожу, бензоат — способствует регенерации кожи и росту эпителия. Судокрем хорош при экземах, солнечных ожогах, ссадинах, воспалительных элементах на коже.

Чтобы быстро избавиться от высыпаний наношу средство на ночь, а утром делаю гликолевый пилинг — все.

Цена: 500 руб.

Питательный крем для лица с колд-кремом Nourishing Cream with Cold Cream, Mustela

Бренд Mustela 60 лет назад основал фармацевт Поль Бертоме — он же создал первое очищающее молочко для детей. Белоснежный цвет средства вызвал ассоциации с мехом королевского горностая (лат. Mustela) — так и родилось название марки. Сейчас в ассортименте бренда есть средства и для мам, и для малышей с разным типом кожи (определить, к какому типу относится кожа вашего ребенка поможет наш тест). А зимой, как известно, не обойтись без колд-крема.

Это средство от Mustela не только глубоко питает сухую кожу, но и защищает ее от внешних воздействий. Несмотря на насыщенную текстуру крем легко впитывается, оставляя на коже фирменный пудровый аромат средств Mustela. Среди ингредиентов запатентованный Avocado Perseose, состоящий из двух сахаров авокадо (кстати, он лег в основу всей детской линейки), масло ши и растительные масла — вместе они смягчают даже очень сухую кожу, питают ее и помогают сохранить естественный защитный барьер. Но главное, колд-крем Mustela, как и другие средства марки, прошел проверку на безопасность, поэтому подходит для детей с рождения.

Цена: 755 руб.

Колд-крем Cold Cream, Avène

Колд-крем от французского бренда Avène не зря называют sos-средством: он питает и разглаживает кожу, мгновенно избавляя от шелушений и защищая от агрессивной внешней среды. С дискомфортом и чувством жжения после прогулки на морозе и вовсе справляется на ура — и все благодаря составу, богатому натуральными маслами и неизменной термальной водой Avène.

А за защиту отвечает пчелиный воск — он создает на лице незаметную пленку, с которой коже не страшны ни метели, ни вьюги. Текстура колд-крема классическая — плотная и питательная, поэтому рекомендуем наносить его массирующими движениями, а к макияжу приступать не раньше, чем через полчаса.

Цена: 740 руб.

Крем 2-в-1 Make-Up Expert, Nivea

Это крем для тех, кто вечно опаздывает. За несколько секунд получаете и увлажнение, и базу под макияж «в одном флаконе». Крем с текстурой флюида впитывается моментально — даже не успеете его заметить у себя на лице. Зато комфорт и увлажнение ощутите (и без жирной пленки).

У крема две версии: для нормальной и жирной кожи и для сухой и чувствительной. В составе — экстракт лотоса и витамин Е, а во втором варианте еще и экстракт календулы — он успокаивает раздражения.

Цена: 260 руб.

Крем-масло «Роскошь питания», L’Oreal

Густой крем аппетитного бледно-персикового цвета с ярким ароматом ванили, лаванды и жасмина. Это, кстати, эфирные масла (микрокапельки в креме), которые делают кожу сияющей и отдохнувшей. За увлажнение отвечают аргановое масло, масло карите и экстракт пчелиного маточного молочка.

Наносить можно днем, но лучше — перед сном: утром кожа станет заметно лучше.

Цена: 555 руб.

Освежающий увлажняющий крем-уход с ирисом, Weleda

Немецкая марка Weleda создает натуральную косметику. В этом креме самый важный ингредиент — ирис, который уже много лет используется в уходе за кожей. У ириса густые корневища — они накапливают в себе влагу и стойко переносят любую погоду. Так же и на коже экстракт ириса создает защитную пленку — она не дает коже быть сухой и питает ее весь день. В этом также помогает масло жожоба, а экстракт гамамелиса блокирует воспаления.

Крем легкий, быстро впитывается — подойдет для нормальной и комбинированной кожи. Для сухой кожи есть версия с более насыщенной текстурой.

Цена: 980 руб.

Крем для лица с гиалуроновой кислотой, It's skin

У бюджетного корейского бренда It's skin — достойная серия средств с гиалуроновой кислотой. Крем для лица легкий, гелевый, но не липкий. Со свежим, немного огуречным запахом.

Интересный состав — помимо гиалуроновой кислоты, в нем есть экстракты черники и ацеролы. Они ускоряют восстановление клеток кожи и со временем делают ее гладкой, а тон — ровным.

Цена: 855 руб.

Крем Аевит, Librederm

Крем с удобным и гигиеничным дозатором заявлен как «питательный», но больше похож на легкую сливочную сыворотку. Тает на коже и превращается в воду, которая быстро впитывается. Больше подойдет для нормальной или комбинированной кожи.

Помимо витаминов А и Е, в составе — экстракт цветов эдельвейса для гладкости кожи, эфирное масло розмарина для сужения пор, малина для улучшения цвета лица. Можно наносить под макияж — он не будет скатываться, а жирный блеск не появится.

Цена: 219 руб.

Крем-гель с икрой лососевых рыб, Mirra

Фишка российской марки Mirra — необычные составы. В этот крем-гель вошли цельная икра лососевых рыб, каротиноиды томатов и семь видов масел — соевое, кокосовое, кунжутное, какао, жожоба и эфирные масла герани и мирры.

В пластиковом флаконе с дозатором — флюид с летним запахом трав и цветов. Легко распределяется по коже, на все лицо хватит одной «горошины» крема. С ним можно не наносить базу под макияж — он быстро впитывается и не блестит, кожа становится мягкой и бархатистой.

Цена: 714 руб.

Дневной увлажняющий крем с алоэ вера, «Чистая линия»

Во всех средствах «Чистой линии» есть экстракты растений и лечебных трав — здесь это алоэ вера и вытяжка из цветков василька. Алоэ-вера удержит влагу внутри кожи (ощущение мягкости и комфорта на лице будет весь день!), а экстракт василька сузит поры.

Крем легкий, на коже становится водянистым — чтобы не было жирного блеска, наносить нужно совсем немного.

Цена: 79 руб.

Крем 24H Comfort Nourishing Cream, Yves Rocher

По текстуре больше напоминает бальзам — очень легкий и впитывается сразу же. Выравнивает цвет кожи за 2-3 дня и устраняет сухость — в состав добавлен сок ясеня. Идеален для сухой кожи, а вот для комбинированной и жирной может не подойти.

Цена: 890 руб.

Питательный крем для лица Himalaya Herbals

Производитель утверждает, что крем обеспечивает увлажнение кожи на весь день. Учитывая нашу капризную зимнюю погоду, в это сложно поверить. Но он, действительно, имеет все шансы стать вашим помощником зимой. У крема густая консистенция, но он легко распределяется по лицу и впитывается за считанные минуты. Я наношу средство как днем перед выходом на улицу, так и вечером перед сном.

У Himalaya Herbals насыщенный цветочно-травяной аромат, который мгновенно переносит вас в лето. Дополнительный бонус для тех, кто хочет скорее приблизить тепло. После первого применения я заметила, что кожа стала более эластичной и напитанной, а цвет лица выровнялся. На самом деле, это настоящая бюджетная находка.

Цена: 159 руб.