Салат для Мурки и Шарика. Какие овощи и фрукты можно давать питомцам

Растительная пища необходима не только человеку, но и домашним животным. Однако не все фрукты и овощи одинаково им полезны. Корреспондент nsk.aif.ru узнал у специалистов, как правильно составить фруктово-овощное меню для питомца.

Охота на огурцы

Как известно, по своей натуре собаки и кошки — хищные животные, и основа их рациона — это продукты, содержащие животный белок. Однако нередко домашние «охотники» удивляют хозяев неожиданными вкусовыми пристрастиями. «Помню, делала салат, а кошка неожиданно стащила со стола ломтик огурца и с удовольствием принялась его грызть. Теперь как только услышит запах этого овоща — сразу подбегает и настойчиво мяукает, выпрашивая свой „десерт“, — рассказала жительница Новосибирска Ксения Ветрова. При этом необычные вкусы питомцев порой даже пугают хозяев. „Мой кот обожает бананы и помидоры. Разве это нормально?“, недоумевает хозяйка шикарного „британца“ Алена Швец.

»Владельцы домашних животных, обеспокоенные необычными вкусовыми пристрастиями своих питомцев, могут не волноваться, — заверили в пресс-службе ГБУ НСО «Управление ветеринарии г. Новосибирска» — Ваш любимец любит огурцы или бананы? Нет ничего страшного, если раз в неделю вы будете баловать его этими лакомствами».

Хотя растительная пища не относится к основному меню собак и кошек, включать ее в рацион можно и нужно, считают специалисты. Дело в том, что овощи и фрукты увеличивают секрецию пищеварительных желез и усиливают их ферментативную активность, что улучшает процессы пищеварения и повышает усвояемость питательных веществ. Кроме того, в них много клетчатки, которая помогает животным, страдающим от запоров.

Специалисты подсчитали: растительная составляющая в пище взрослых собак и кошек должна быть около 8-10% от суточной калорийности корма. Обычно все добавки измельчают на мелкой тёрке и перемешивают с основным кормом.

«Кошке могут прийтись по вкусу и будут полезны морковь, белокочанная капуста, болгарский перец, тыква, кабачки, свекла, огурцы. Собакам чаще всего скармливают морковь, капусту свежую и квашеную, свеклу, салат, щавель, шпинат, ботву молодой моркови и свеклы. Они так же охотно поедают тыкву в вареном виде, очищенную от корок и семян. Можно давать им спелые помидоры и баклажаны. Полезно даже вводить в рацион небольшое количество лука и чеснока», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Обед без изюминки

Однако если многие знакомые нам овощи полезны собакам и кошкам, то к выбору фруктов специалисты советуют подойти более внимательно. «С особой осторожностью стоит угощать питомцев фруктами с большим содержанием сахаров и цитрусовыми, провоцирующими проявление аллергических реакций, — предупреждают ветеринары. — Полностью исключите из числа лакомств виноград и изюм! Они вызывают сильное отравление и острую почечную недостаточность, возможен даже летальный исход. Авокадо тоже вызывает отравление. Айва — сильную рвоту. Гранат ведет к повреждению стенок желудка и кишечника».

Все остальные фрукты можно давать в умеренном количестве. Но, если животное пробует его впервые, ветеринары советуют проследить за его реакцией. При первом же проявлении аллергической реакции, рекомендуют срочно дать антигистаминное средство и обратится к ветеринарному врачу.

То есть в пределах разумного фрукты и овощи вполне допустимы в рационе, и интерес к ним не является отклонением от нормы. «Хотя бывает, что необычные вкусовые пристрастия могут быть признаком каких-либо проблем: стресс, не сбалансированное питание, гормональные нарушения, заболевания», — отметили специалисты Управления ветеринарии по г. Новосибирску.

Так что если питомец всерьез «подсел» на экзотическое меню — лучше проконсультироваться с ветеринарным врачом.