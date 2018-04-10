Тюльпаны с малиновым сорбе

Готовим изумительный и малокалорийный десерт. Приятного аппетита!

Ингредиенты

Яичный белок 3 шт.

сахарная пудра 190 г мука 125 г масло 6 ст. л. масло

ванилин 1/2 ч. л.

соль 1/4 ч. л.

малиновое сорбе 1 кг (можно взять сорбе из манго)

веточки свежей мяты для украшения

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180°С. Смажьте жиром большой противень. В большой миске металлическим венчиком хорошенько взбейте яичные белки, сахарную пудру и муку. Добавьте топленое масло, ванилин, соль.

Время готовки1,5 ч Количество персон12 чел КухняМеждународная

За один раз выпекайте только по 2 коржика (сразу же после того, как вы снимите их с противня, им нужно немедленно придать нужную форму, пока тесто не застыло): вылейте 1 мерную ложку теста на край разогретого противня, отступите около 10 см и повторите для второго коржика. Узенькой лопаточкой сформируйте круги диаметром 10 см. Выпекайте коржики 5–7 минут, пока они не подрумянятся по краям.

На столе вверх дном поставьте 2 стакана (диаметр дна около 5 см). Лопаточкой быстро подденьте коржик, положите его на дно стакана и аккуратно придайте форму раскрытого цветка тюльпана. Повторите со вторым коржиком.

Когда они остынут, минут через 15 снимите их со стаканов. (Если коржики слишком быстро затвердеют, переложите их снова на противень и поставьте в духовку, чтобы они слегка размягчились.)

Повторите шаги 3 и 4 с оставшимся взбитым тестом (оно может слегка загустеть в конце, но останется пригодным для выпечки). Готовые тюльпаны можно хранить в неплотно закрытой емкости при комнатной температуре до 3 дней.

Перед подачей на стол выложите тюльпаны на десертные тарелки и наполните сорбе. Украсьте веточками свежей мяты.