«Она только болтала»: в эфире «Смака» Ургант готовил вместо Гагариной

В минувшую субботу в эфире программы «Смак» появилась певица Полина Гагарина . Зрители программы остались недовольны появлением звезды, потому что во время шоу она гораздо больше говорила, чем делала, а все блюда по факту приготовил ведущий — Иван Ургант

Разумеется, многочисленные фанаты любят Гагарину вовсе не за ее навыки в приготовлении пищи, но когда девушка появилась в эфире одной из самых известных кулинарных программ «Смак», зрители ожидали, что Полина, по крайней мере, приложит усилия. Сама певица во время программы рассказала, что никогда не умела готовить, а в детстве все ее попытки пресекались из-за медлительности, благодаря которой девочка на кухне скорее мешалась, чем помогала. То, что со времен детства в жизни Гагариной ничего не изменилось, она продемонстрировала, разбирая на соцветия брокколи практически все время эфира. Остальные же обязанности по приготовлению легли на плечи ведущего — Ивана Урганта.

Сейчас в семье Полины готовит ее муж — фотограф Дмитрий Исхаков , так что возможности научиться готовить пищу ей так и не представилось. Тем не менее в эфире она появилась с рецептом вкусной и полезной пиццы с овощами. Но несмотря на интересный рецепт, зрители остались недовольны: «Отвратительная была передача. Дама стояла вместо мебели. Печалька» «Готовить вообще не умеет» «Справедливости ради надо сказать, что всё сделал доблестный Иван» «Пицца скорее от Ивана, а не Гагариной» «Смотреть скучно… Полина, научитесь готовить, второй раз приходите, а воз и ныне там. Срамота» «Ну и зачем ее позвали? Она только болтала» Во всяком случае, своим присутствием Полина украшала студию, а также рассказала несколько историй из жизни.

Для тех, кому интересно попробовать пиццу с овощами и индейкой от Полины Гагариной, мы публикуем рецепт: Ингредиенты: Ряженка (или кефир) — 150мл Яйцо — 1шт. Овсяные хлопья — 80гр Индейка филе — 300гр Брокколи Помидоры черри — 5шт. Помидоры вяленые — 3-4шт. Пармезан — 100гр Розмарин Базилик Соль Оливковое масло Способ приготовления: 1. В йогурте с розмарином, каперсами и солью замариновать на 15 минут тонко нарезанное филе индейки. Затем обжарить ее на оливковом масле на сильно разогретой сковороде. 2. Брокколи разобрать на соцветия. Черри разрезать пополам, вяленые помидоры тонко нарезать. Натереть сыр. 3. В блендере перемешать ряженку, яйцо, овсяные хлопья и соль. Полученную заготовку вылить на горячую сковороду, предварительно смазанную оливковым маслом. Сразу сверху положить черри, вяленые помидоры, индейку и брокколи. Накрыть сковороду крышкой, готовить 5 минут на среднем огне, затем посыпать пиццу сыром, снова накрыть крышкой и подождать, пока сыр расплавиться, после чего украсить блюдо листочками зеленого базилика.