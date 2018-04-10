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Бальзам «Звездочка»: как его используют китайцы
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Бальзам «Звездочка»: как его используют китайцы 

Умная 1 час назад
Фото: Умная
Бальзам состоит только из натуральных компонентов в виде эфирных масел и основы: вазелин, горный воск. В составе присутствуют масла гвоздики, мяты, эвкалипта, каяпута, камфары, кассии — всего более сотни сильнодействующих растительных экстрактов. Мазь оказалась очень действенна в традиционном китайском точечном массаже. В Китае было запрещено под страхом смертной казни изучать анатомию на трупах, поэтому врачи практиковались на живых пациентах. В результате изучили каналы, по которым в организме человека циркулируют энергетические потоки и разработали лечение на основе этих данных.
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