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Сливовый пирог
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Сливовый пирог 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Сливовый пирог можно подавать к чаю или с теплым молоком.
Ингредиенты
Сахар 350 г  маргарин или масло 350 г  мука 400 г  яйца 5 шт.
разрыхлитель 1 пакетик 17 г  ванильный сахар 1 пакетик
сода 1/3 ч. л., гашённой уксусом
сливы 1 кг  Способ приготовления
Яйца взбить с сахаром, добавить размягчённый маргарин и остальные ингредиенты, ещё раз всё вместе взбить.
Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная
Тесто должно выглядеть, как густая сметана.
Дальше, тесто вылить на противень, застеленный пекарской бумагой и разравнять поверхность.
Сливы помыть, разрезать пополам, удалить косточку и распределить по пирогу. Можно слегка вдавить в тесто, тогда пирог получится закрытым.
Отправить в духовку на 30-35 минут при температуре 180 градусов.
Готовый пирог остудить, можно посыпать сахарной пудрой и разрезать на кусочки.
Приятного аппетита!
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