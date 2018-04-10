Сливовый пирог

Сливовый пирог можно подавать к чаю или с теплым молоком.

Ингредиенты

Сахар 350 г маргарин или масло 350 г мука 400 г яйца 5 шт.

разрыхлитель 1 пакетик 17 г ванильный сахар 1 пакетик

сода 1/3 ч. л., гашённой уксусом

сливы 1 кг Способ приготовления

Яйца взбить с сахаром, добавить размягчённый маргарин и остальные ингредиенты, ещё раз всё вместе взбить.

Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная

Тесто должно выглядеть, как густая сметана.

Дальше, тесто вылить на противень, застеленный пекарской бумагой и разравнять поверхность.

Сливы помыть, разрезать пополам, удалить косточку и распределить по пирогу. Можно слегка вдавить в тесто, тогда пирог получится закрытым.

Отправить в духовку на 30-35 минут при температуре 180 градусов.

Готовый пирог остудить, можно посыпать сахарной пудрой и разрезать на кусочки.

Приятного аппетита!

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