Как в ресторане: идеальное яйцо пашот 

Как приготовить идеальное яйцо пашот? Чаще всего рецепт этого блюда приводит в ступор даже искушенных кулинаров. Впрочем, мы знаем, что нужно, чтобы яйцо пашот получилось КАК В РЕСТОРАНЕ. Итак, для этого понадобится яйцо, уксус, буквально пара капель, и кастрюля воды.
Аккуратно разбиваем яйцо в небольшую миску, сантиметров 5-7 в диаметре, чтобы белок обвалакивал желток.
Доводим воду до кипения.
Добавляем в воду немного уксуса.
Снимаем кастрюлю с горячей конфорки.
Внимание! Прежде чем опустить яйцо в воду, ее нужно слегка остудить, примерно до 70 градусов.
Венчиком или вилкой начинаем размешивать воду в кастрюле так, чтобы появилась воронка.
Аккуратно выкладываем яйцо в эту водяную воронку.
Лопаткой, сбоку аккуратно притормаживаем водоворот.
Оставляем яйцо на две минуты.
Вуаля — идеальное яйцо пашот готово!