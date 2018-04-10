Как в ресторане: идеальное яйцо пашот

Как приготовить идеальное яйцо пашот? Чаще всего рецепт этого блюда приводит в ступор даже искушенных кулинаров. Впрочем, мы знаем, что нужно, чтобы яйцо пашот получилось КАК В РЕСТОРАНЕ. Итак, для этого понадобится яйцо, уксус, буквально пара капель, и кастрюля воды.

Аккуратно разбиваем яйцо в небольшую миску, сантиметров 5-7 в диаметре, чтобы белок обвалакивал желток.

Доводим воду до кипения.

Добавляем в воду немного уксуса.

Снимаем кастрюлю с горячей конфорки.

Внимание! Прежде чем опустить яйцо в воду, ее нужно слегка остудить, примерно до 70 градусов.

Венчиком или вилкой начинаем размешивать воду в кастрюле так, чтобы появилась воронка.

Аккуратно выкладываем яйцо в эту водяную воронку.

Лопаткой, сбоку аккуратно притормаживаем водоворот.

Оставляем яйцо на две минуты.

Вуаля — идеальное яйцо пашот готово!