Вместо кофе: цикорий и еще 5 неожиданных напитков, который помогут взбодриться

Как приготовить бодрящий ореховый смузи, почему зеленый сок помогает проснуться и какой чай может стать отличной альтернативой кофе? Разбираемся с тренером и специалистом по питанию Ольгой Кондаковой (@kondakova_fit)

Ореховый смузи

С этим напитком знакомы все адепты здорового питания. Последние пару лет он пользуется особой популярностью. Во-первых, это полезный и вкусный завтрак, на приготовление которого уйдет 5 минут. Во-вторых, такой коктейль при правильном подборе ингредиентов поможет взбодриться и «разбудить» организм. В орехах содержится много йода, фосфора, витаминов группы В и другим микро— и макронутриентов, необходимых для нормальной работы головного мозга. Это хороший источник Омега-3 жирных кислот, необходимых для поддержания здоровья кожи, волос, ногтей. Выбор BeautyHack — смузи с кешью, кедровыми орехами и шпинатом.

Кешью — 20 г Кедровые орехи –10г Арахис — 10 г Шпинат — 1 чашка Банан –1/2 Малина –20 г Лимонный сок Миндальное молоко

Орехи замочите в холодной воде на 10 минут. Сложите все ингредиенты в блендер, влейте миндальное молоко (можно заменить любым другим растительным). Взбейте. Если смузи получился слишком густым, добавьте немного питьевой воды.

Чай мате

Чай мате готовят из листьев парагвайского падуба. В качестве дополнительных ингредиентов в рецепте могут присутствовать цитрусовый сок, молоко, специи.

У матэ внушительный список полезных свойств: обеспечивает прилив сил и энергии, улучшает пищеварение, уменьшает чувство голода (худеющие, берите на карандаш!), снижает риск гипогликемии, стимулирует работу сердечно-сосудистой системы. В его составе 196 химических компонентов, необходимых нашему организму для нормальной работы (для сравнения: в зеленом чае их только 144). Чай мате активно пропагандируют приверженцы альтернативной медицины благодаря хорошим антиоксидантным свойствам. Его заваривают с помощью калебасы — специального сосуда, сделанного из дерева, серебра, фарфора или керамики.

Yerba Mate жареный (по вкусу напоминает кофе) Молоко (можно и без него) Гвоздика

Наполните калебас чайными листьями на 2/3. Влейте немного теплой воды — она должна полностью впитаться. Добавьте гвоздику Поместите в емкость бомбилью (трубочку через которую пьется чай). Залейте теплым молоком.

2 чашки мате с молоком — полноценный завтрак во время которого организм получает все необходимые вещества для того, чтобы начать работу.

Чай Масала

Этот напиток был придуман в Индии много веков назад. Его делают из четырех основных компонентов: чая, молока, специй, меда. Чайный лист можно использовать любой. Но специалисты рекомендуют отдать предпочтение черному — у него более яркий и насыщенный вкус. Обеспечить заряд бодрости помогут специи: кардамон, гвоздика, имбирь, фенхель, черный перец. Для приготовления Масала чаще всего используют цельное молоко с небольшим процентом жирности. Но подойдет и растительное. Наш выбор — чай с кокосовым молоком и липовым медом.

Черный «копченый» чай — ½ ч.л. Кокосовое молоко — 100 мл Щепотка сушеного имбиря Горошек душистого перца Гвоздика Щепотка точеного мускатного ореха Мед Замочите чай в холодной воде на несколько минут. Смешайте специи и измельчите до порошкообразного состояния. Влейте в кастрюлю кокосовое молоко. Добавьте мед, специи и подогрейте. Варите около 3-х минут. Как только смесь приобретет карамельный оттенок, снимите с огня и накройте крышкой. Дайте настояться 5 минут. Процедите и разлейте по чашкам.

Зеленый сок Свежевыжатый зеленый сок бодрит не хуже кофеина. Если сделать его с минимальным содержанием фруктов, такой напиток не спровоцирует резкий скачок глюкозы в крови, а поможет организму плавно войти в рабочий режим. У листовой зелени масса полезных свойств: хороший источник хлорофилла, запускающего регенерацию тканей, витаминов и минералов. При приготовлении сока происходит отделение жидкой составляющей от грубых пищевых волокон. В результате вы получаете коктейль из витаминов, который очень быстро усваивается. Для сладости можно использовать немного груши или фиников. Важно! Для приготовления такого сока нужна специальная соковыжималка, иначе вы получите обычный смузи.

Огурец –1 шт. Шпинат — 1 чашка Салатные листья –1 чашка Петрушка –1 чашка Груша — 1 шт. Питьевая вода Сок лайма

Приготовьте овощной сок. Добавьте питьевую воду и сок лайма. Перемешайте. Готово!

Сбитень

Сбитень — это традиционный русский напиток. Он бодрит так, что энергии хватит на весь день и даже немного останется. Вариантов его приготовления много — все зависит от личных вкусовых предпочтений. Наш выбор — ягодный сбитень со специями.

Малина –20 г Черника –20 г Чабрец Корица Кардамон Гвоздика Лимон

Сложите все ингредиенты в термос. Залейте кипятком. Дайте настояться 30-40 минут. Вкусная и полезная альтернатива кофе готова.

Латте из цикория

Цикорий — многолетнее растение с большим количеством полезных свойств. Напикти на его основе нормализуют обмен веществ, работу сердечно-сосудистой системы и ЖКТ. Растворимый цикорий обладает противовоспалительными свойствами и показан при простудных заболеваниях. В его составе: витамины А, С, К, В1, В5, В6, В2, РР. Чтобы сохранить пользу, его корень нужно правильно обрабатывать. В растворимом цикории не должно быть посторонних примесей. Читайте упаковку! Цикорий противопоказан во время беременности, лактации, при наличии аллергии, желчекаменной болезни, гастрите, язвенной болезни желудка, варикозном расширении вен, нарушении функции нервной системы.

Цикорий — 1 ч.л. Миндальное молоко — 100 мл. Корица Темный шоколад

Цикорий залейте теплой водой. Молоко взбейте до образования пены. Влейте смесь из растворимого цикория. Добавьте корицу и тертый шоколад.