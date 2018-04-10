Какие пельмени вкуснее: сибирские или уральские

Пельмени обожают во всей России, но в разных регионах готовят по-разному. Самые популярные разновидности этого блюда — «уральские» и «сибирские» пельмени — сильно различаются по вкусу, форме и даже способу приготовления.

Выбор мяса

В древности в Сибири пельмени являлось ритуальным блюдом. Они символизировали собой жертвоприношение нескольких видов домашних животных. Из-за этой смысловой нагрузки в фарш сибиряки всегда кладут не менее 3-х сортов мяса. Это очень важно! Комбинация фарша обычно такая: чуть меньше половины составляет говядина, 30% — баранина, 20% — свинина. Если хозяин дома сходил накануне на охоту и убил медведя или оленя, вместо баранины в фарш добавляли мясо этого зверя.

На Урале обычно берут только 2 сорта мяса: говядину и свинину (50/50). В фарш всегда добавляют яйца. Несколько веков назад были исключительно популярны яйца степных птиц: перепелок, куропаток и дроф. Сейчас их все чаще заменяют обычными куриными.

Способ приготовления фарша

Мясо для сибирских пельменей никогда не проворачивали через мясорубку. Хозяйка просто вооружалась острым ножом и секла им филе на мелкие кусочки. Это древнейший способ подготовки мяса к лепке пельменей. Фарш сибирячки смешивали с колотым льдом. Это делало начинку мягкой и особенно сочной. Вместо обычного льда барышни с фантазией использовали замороженный сок брусники или морошки.

Уральские женщины проворачивают мясо через мясорубку дважды. Для придания начинке сочности в этом регионе есть свои секреты. Лед здесь никогда не используется. Восхитительно нежный вкус фаршу придает сметана и кусочек сала. На Урале женщины считают, что фарш мало подвергнуть экзекуции на мясорубке. Его еще надо тщательно вымешать в чистом деревянном корыте.

Способ лепки

Сибирские пельмешки немного меньше уральских по размеру, да и внешний вид у них позатейливее. Кончики заклеенного пельменя соединяются, и получается аккуратный рогалик, напоминающий ушко. На Урале тесто просто защипывают (кончики не соединяют вместе), поэтому пельмени по форме похожи на обыкновенные вареники.

Как варят

Сибиряки пельмени замораживают, а затем просто варят их в воде. На Урале это блюдо готовят на пару, как в Азии манты. У сибирских пельменей более выраженный мясной вкус, а у уральских — более сложный, но в то же время нежный, с привкусом яиц, сметаны и лука.