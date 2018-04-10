Камбоджийцы опасаются, что придется исключить из меню тарантулов

Жареные тарантулы считаются деликатесным блюдом в Камбодже. В настоящее время традиционное лакомство, известное как апинг, становится все более дефицитным и дорогим. Местные жители опасаются, что вскоре придется исключить жареных пауков из меню. О гастрономических трудностях Камбоджи рассказывает AFP.

"Апинг стал редкостью", — подтверждает Чеа Воен, продавец тарантулов и других жареных насекомых, включая сверчков и скорпионов. Воен продает этот деликатес 20 лет, и долгое время использовал пауков из близлежащих джунглей, где охотники выкапывали их из многочисленных нор. Но деревья были уничтожены для плантаций ореха кешью, что заставило Воена и других продавцов полагаться на посредников, которые собирают тарантулов в далеких лесных провинциях. Это подняло цену пауков до $1 за штуку — почти на порядок за последнее десятилетие. Сейчас поставщики привозят несколько сотен пауков в день, но они опасаются, что популяция тарантулов сокращается, и это разрушит их бизнес.

"Когда большие леса исчезнут, этих пауков больше не будет. Следующие поколения могут даже не узнать о них", — сетует продавец Лу Срей Срос.

Место обитания тарантулов — джунгли — сейчас стремительно исчезают. У Камбоджи один из самых быстрых темпов обезлесения в мире: огромные участки вырубаются под каучуковые плантации и ради лесозаготовки. По данным международной организации по фауне и флоре (FFI), эта страна Юго-Восточной Азии потеряла с 1990 г. 20% лесного покрова.

"Это не просто потеря среды обитания, а чрезмерное обезлесение для удовлетворения высокого спроса, который уничтожает пауков", — считает Том Грей, директор по науке и глобальному развитию Альянса дикой природы.

Тарантулы были частью камбоджийской диеты на протяжении нескольких поколений и ценятся за свои якобы целебные свойства. Торговлю жареными насекомыми поощряет и туристический интерес. Местные жители сравнивают вкус пауков с крабом, рассказывая самый лучший и простой рецепт приготовления тарантулов: окунуть в соль и чеснок, а затем бросить в кастрюлю с раскаленным маслом.

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