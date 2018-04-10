«Ешь и забей. Брутальные рецепты для настоящих парней»

«Ешь и забей» — это такая гендерная рецептурная книга, вышедшая не так давно в издательстве «Эксмо». Полсотни брутальных мужских (а также из серии «Удиви девушку») рецептов от 11 московских шефов и рестораторов. И всё имена из первых: Кирилл Мартыненко, Тимур Ланский, Уилльям Ламберти, Тимур Абузяров, Дмитрий Зотов . Рецепты перемежаются с полезными советами: как научиться выбирать свежие овощи (даже можно скачать специальное мобильное приложение), как отказаться от белого хлеба в пользу огурца или как подавать завтрак в постель. Вот три рецепта из книги — и все про стейки. Стриплойн с шиитаке Глена Баллиса , фланк-стейк с тайским соусом Тимура Абузярова (а он мастер соусов) и завтрак со стейком Кирилла Мартыненко.

Завтрак со стейком

Рецепт совладельца и бренд-шефа ресторанов Torro Grill и Boston Кирилла Мартыненко. Яйца, мясо, холестерин, лечо, авокадо — чтобы если уж подкрепиться с утра, так основательно. Завтрак со стейком

Рецепт взят из книги «Ешь и забей. Брутальные рецепты для настоящих парней».

Салат из говядины

Жареный фланк-стейк с овощами и травами — и, главное, соус в тайском стиле. Рецепт Тимура Абузярова, бренд-шефа и совладельца ресторанов Beer Happens и Wine Happens и кафе Bao + Noodles и Fishop. Салат из говядины

Рецепт взят из книги «Ешь и забей. Брутальные рецепты для настоящих парней».

Стейк стриплойн барбекю с японскими грибами

Рецепт бренд-шефа ресторанов Cutfish и Remy Kitchen Bakery Глена Баллиса: «Это блюдо мы придумали с друзьями-поварами на скорую руку. У нас было мясо и разнообразные грибы. Я обожаю мясо, приготовленное на огне. Таким же способом приготовили грибы. Над соусом немного заморочились. Соевый соус сочетается практически со всем — он как сливочное масло во французской кухне. Немного экспериментов, и за 20 минут у вас получится идеальное блюдо!» Стейк стриплойн барбекю с японскими грибами

Рецепт взят из книги «Ешь и забей. Брутальные рецепты для настоящих парней».