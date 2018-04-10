Ещё
«Ешь и забей. Брутальные рецепты для настоящих парней»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ешь и забей. Брутальные рецепты для настоящих парней» 

Eda.ru 49 минут назад
Фото: Eda.ru
«Ешь и забей» — это такая гендерная рецептурная книга, вышедшая не так давно в издательстве «Эксмо». Полсотни брутальных мужских (а также из серии «Удиви девушку») рецептов от 11 московских шефов и рестораторов. И всё имена из первых: Кирилл Мартыненко, Тимур Ланский, Уилльям Ламберти, Тимур Абузяров, Дмитрий Зотов. Рецепты перемежаются с полезными советами: как научиться выбирать свежие овощи (даже можно скачать специальное мобильное приложение), как отказаться от белого хлеба в пользу огурца или как подавать завтрак в постель. Вот три рецепта из книги — и все про стейки. Стриплойн с шиитаке Глена Баллиса, фланк-стейк с тайским соусом Тимура Абузярова (а он мастер соусов) и завтрак со стейком Кирилла Мартыненко.
Завтрак со стейком
Рецепт совладельца и бренд-шефа ресторанов Torro Grill и Boston Кирилла Мартыненко. Яйца, мясо, холестерин, лечо, авокадо — чтобы если уж подкрепиться с утра, так основательно. Завтрак со стейком
Рецепт взят из книги «Ешь и забей. Брутальные рецепты для настоящих парней».
Салат из говядины
Жареный фланк-стейк с овощами и травами — и, главное, соус в тайском стиле. Рецепт Тимура Абузярова, бренд-шефа и совладельца ресторанов Beer Happens и Wine Happens и кафе Bao + Noodles и Fishop. Салат из говядины
Рецепт взят из книги «Ешь и забей. Брутальные рецепты для настоящих парней».
Стейк стриплойн барбекю с японскими грибами
Рецепт бренд-шефа ресторанов Cutfish и Remy Kitchen Bakery Глена Баллиса: «Это блюдо мы придумали с друзьями-поварами на скорую руку. У нас было мясо и разнообразные грибы. Я обожаю мясо, приготовленное на огне. Таким же способом приготовили грибы. Над соусом немного заморочились. Соевый соус сочетается практически со всем — он как сливочное масло во французской кухне. Немного экспериментов, и за 20 минут у вас получится идеальное блюдо!» Стейк стриплойн барбекю с японскими грибами
Рецепт взят из книги «Ешь и забей. Брутальные рецепты для настоящих парней».
Eda.ru: последние новости
«Живите вкусно!» Елены Маньенан Греческое пасхальное меню 12 рецептов с креветками
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Божены Рынской поползло лицо43
В королевской семье появилась модель Playboy2
У полуголой Водонаевой оценили ягодицы6
Отец показал голое фото Бузовой52
Почему на самом деле Крид прогнал альбиноску Лисс5
Видео
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
00:35
Тарзан не может позволить себе изменить Королевой
Звёзды
00:48
У Божены Рынской поползло лицо
Звёзды
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
01:21
Голливудские звезды, которые не нравятся мужчинам
Звёзды
04:28
Наргиз защищает избившего ее мужа
Звёзды
04:36
Маргарита Грачева показала, как лечится и живет
Звёзды
03:11
С кем живут звёздные лесбиянки Голливуда
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение