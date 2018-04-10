Ещё
Мармелад из кумкватов и меда
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мармелад из кумкватов и меда 

Карельские вести 44 минуты назад
Фото: Карельские вести
Прекрасное дополнение к утренним тостам и чаю.
Ингредиенты
Кумкваты 700 г  мед 160 мл  белое сухое вино 80 мл  Способ приготовления
Время готовки30 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Кумкваты разрежьте пополам и удалите семена. Каждую половинку разрежьте еще на несколько частей.
Влейте в кастрюлю мед и вино. Добавьте кумкваты, накройте крышкой и готовьте на среднем огне около 5 минут, пока кожура кумкватов не станет прозрачной.
Снимите крышку и готовьте, пока не выпарится большая часть жидкости (около 10-15 минут). Если мармелад получается недостаточно сладким, добавьте еще меда.
Готовый мармелад храните в холодильнике.
Карельские вести: последние новости
Сливовый пирог Тюльпаны с малиновым сорбе Феномен горящего шоколада: эксперты объяснили взбудораживший Сеть видеоролик
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Божены Рынской поползло лицо43
В королевской семье появилась модель Playboy2
У полуголой Водонаевой оценили ягодицы6
Отец показал голое фото Бузовой52
Почему на самом деле Крид прогнал альбиноску Лисс5
Видео
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
00:35
Тарзан не может позволить себе изменить Королевой
Звёзды
00:48
У Божены Рынской поползло лицо
Звёзды
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
01:21
Голливудские звезды, которые не нравятся мужчинам
Звёзды
04:28
Наргиз защищает избившего ее мужа
Звёзды
04:36
Маргарита Грачева показала, как лечится и живет
Звёзды
03:11
С кем живут звёздные лесбиянки Голливуда
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение