Мармелад из кумкватов и меда

Прекрасное дополнение к утренним тостам и чаю.

Ингредиенты

Кумкваты 700 г мед 160 мл белое сухое вино 80 мл Способ приготовления

Время готовки30 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Кумкваты разрежьте пополам и удалите семена. Каждую половинку разрежьте еще на несколько частей.

Влейте в кастрюлю мед и вино. Добавьте кумкваты, накройте крышкой и готовьте на среднем огне около 5 минут, пока кожура кумкватов не станет прозрачной.

Снимите крышку и готовьте, пока не выпарится большая часть жидкости (около 10-15 минут). Если мармелад получается недостаточно сладким, добавьте еще меда.

Готовый мармелад храните в холодильнике.