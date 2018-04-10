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Рецепт дня: Стейк из баранины
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Рецепт дня: Стейк из баранины 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru предлагает приготовить сегодня вкусную и сочную баранину в виде стейка.
Что понадобится:
ДЛЯ СТЕЙКОВ:
— 600–700 г лопаточной части баранины
— стручок чили
— 2–3 крупных зубчика чеснока
— 2 веточки свежего тимьяна оливковое масло.
ДЛЯ СОУСА:
— 25 г мяты
— 2 ч. л. сахара
— 7 ст. л. белого винного уксуса
— 5 ст. л. воды
— соль по вкусу
Как готовить:
Мясо комнатной температуры нарежьте поперек волокон кусками толщиной примерно 2,5 см. Сделайте на торцах по периметру несколько вертикальных надрезов, чтобы мясо не свернулось при жарке. Смажьте поверхность оливковым маслом, оно создаст пленочку, предохраняющую сок от вытекания.
Разогрейте в сковороде-гриль несколько ложек оливкового масла, выложите раздавленные зубчики чеснока, нарезанный колечками чили, веточки тимьяна и дайте маслу ароматизироваться. Сдвиньте перец, чеснок и тимьян к краям, выложите стейки, обжарьте на сильном огне сначала торцы, а затем каждую сторону по 1–2 минуте. Убавьте огонь до среднего и снова по минуте обжарьте мясо уже без торцов по второму кругу, выложив сверху чеснок, чили и тимьян. Переложите стейки на блюдо, накройте фольгой, оставьте минут на 10, чтобы мясо отдохнуло и дошло до нужной кондиции. Как раз этого времени вам хватит для того, чтобы приготовить соус.
Мяту вымойте, отделите листочки от стебельков, мелко изрубите. Всыпьте сахар, снова порубите все ножом. Переложите получившуюся массу в стеклянную емкость, залейте 5 столовыми ложками кипятка, дайте будущему соусу настояться минут 5–7. Посолите, влейте винный уксус, перемешайте. Готово!
Выложите стейки на тарелки, посыпьте морской солью, приправьте свежемолотым перцем и подавайте с соусом. Попробуйте, это невероятно вкусно!
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