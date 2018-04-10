Шпинат и черемша: рецепты со свежей зеленью

Шпинат

Эта травка низкокалорийная — на 100 г всего 23 ккал, но при этом очень полезная. Если съесть около 150 г шпината, то можно полностью себя обеспечить дневной нормой железа, витаминов А, К, бета-каротина. Есть в шпинате В, РР, Е, Н, калий, кальций, аскорбиновая кислота, селен и другие микроэлементы.

Весенний гарнир

Ингредиенты: 500 г шпината, сливочное масло, сливки, соль, перец, мускатный орех.

Способ приготовления: листья шпината хорошо промыть и высушить бумажным полотенцем. Растопить в сковороде сливочное масло. Выложить шпинат. Как только листья начнут подвядать, влить немного сливок. Перемешать, посолить, поперчить, добавить мускатный орех. По желанию гарнир можно посыпать твердым сыром.

Открытый пирог со шпинатом

Ингредиенты: упаковка слоеного бездрожжевого теста, 400 г шпината, 2 яйца, 100 г твердого сыра, оливковое масло, 1 стакан молока, соль.

Способ приготовления: лист теста раскатать по форме для выпечки. Форму присыпать мукой и выложить тесто, чтобы у пирога были высокие края. Яйца взбить с 200 мл молока. Смещать листья шпината, яйца с молоком и добавить 3 ст. л. оливкового масла. Посолить. Начинку вылить на пирог. Сверху присыпать натертым сыром. Поставить на 40 минут в духовку, разогретую до 180 градусов.

Черемша

Это растение особо полезно в апреле-мае. Оно содержит очень много витамина С (в 100 г около 100 мл), витамины А, В, эфирные масла и самое главное — лизоцим, который считается природным антибиотиком.

Сырная паста с черемшой

Ингредиенты: 150 г твердого сыра, 2 яйца, ½ пучка черемши, сметана, майонез, соль, перец.

Способ приготовления: яйца отварить. Черемшу очень мелко нарезать и растереть с солью, чтобы она пустила сок. Сыр натереть на мелкой терке. Сметану смешать с майонезом. Все ингредиенты соединить, посолить и поперчить по вкусу.

Салат с черемшой

Ингредиенты: пучок черемши, 2 огурца, 2 отваренных вкрутую яйца, сметана, несколько веточек петрушки, соль.

Способ приготовления: черемшу порубить, яйца нарезать кубиками, огурцы — полукольцами. Все соединить, посолить, заправить сметаной и посыпать петрушкой.