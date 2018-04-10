Как бороться с прыщами

Любой человек будь то девушка или парень, которые знают и умеют ухаживать за своей кожей, могут не задумываясь ответить на этот вопрос. Конечно, обратиться за помощью к врачу, он поможет выявить проблему и устранить ее с помощью лечения. Врачи рассказали сайту МедикФорум, что практически всегда проблема прыщей кроется в желудочно-кишечном тракте, гормональном сбое или в неправильном питании. Если проблема прыщей уже выявлена, то не стоит тратить свои деньги на различные средства по уходу, а просто пройти обследование и забыть о прыщах навсегда. Но бывает, что прыщи могут появиться непредвиденно, как например, у девушек перед менструацией. В этом случае нужно использовать средства быстрого действия. Теперь стоит рассмотреть некоторые варианты, которые могут помочь в данной проблеме, не быстро, но довольно качественно. Самое прекрасное средство для умывания — это дегтярное мыло, но не для каждодневного использования. Оно может пересушить кожу лица, но его можно использовать периодами, а также, только на проблемные участки. После умывания можно сделать маску из бесцветной хны и добавить в нее эфирные масла. То есть 1 столовую ложку хны залить кипятком, тщательно перемешать и остудить. И после этого добавить 2-3 капли эфирного масла. Затем нанести на кожу и подержать минут 15, но не до полного высыхания. Эфирное масло чайного дерева может помочь при точечном нанесении на воспаленное место. Сейчас есть много специальных аппаратов для проблемной кожи лица. Самым применяемым для удаления прыщей, является аппарат Дарсолвань, который помогает сушить прыщи. Главное во время выявить проблему и избавиться от нее раз и навсегда. Ранее косметологи рассказали, как ухаживать за кожей весной.