Ещё
Мы узнали, как похудела Рианна
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мы узнали, как похудела Рианна 

Popcake.tv 46 минут назад
Фото: Popcake.tv
Еще недавно мы обсуждали пышную фигуру Рианны, то сегодня мы гадаем, как певица так быстро вернулась в форму. На презентации своего бренда Fenty Beauty звезда появилась в коротком кожаном платье от Versace. Не только наряд привлек внимание, но и сильно похудевшая певица. В чем же секрет? Методику питания Рианне разработал известный тренер Харли Пастернак и получила название «5 факторов». Суть системы в том, что в течение недель питаться раз в день, а каждое блюдо должно быть приготовлено из ингредиентов и за минут. Основной продукт во время диеты — белок. Но не только питание помогло скинуть пару лишних килограмм, но и танцы. Певица вернулась к занятиям и несколько раз в неделю выкладывается по полной. А ты уже похудел к лету?
Popcake.tv: последние новости
Тимати и Анастасия Решетова играют в отношения? The Weeknd пригласил Беллу Хадид на свидание Фотомодель Дарья Клюкина невеста Егора Крида?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Орлову обвинили в порно и садо-мазо38
У полуголой Водонаевой оценили ягодицы10
5 самых верных мужчин по знаку зодиака5
Отец показал голое фото Бузовой53
8 откровений мужчин о лучшем оральном сексе2
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
00:35
Тарзан не может позволить себе изменить Королевой
Звёзды
00:48
У Божены Рынской поползло лицо
Звёзды
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
01:21
Голливудские звезды, которые не нравятся мужчинам
Звёзды
04:28
Наргиз защищает избившего ее мужа
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение