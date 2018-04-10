Мы узнали, как похудела Рианна 

Еще недавно мы обсуждали пышную фигуру Рианны, то сегодня мы гадаем, как певица так быстро вернулась в форму. На презентации своего бренда Fenty Beauty звезда появилась в коротком кожаном платье от Versace. Не только наряд привлек внимание, но и сильно похудевшая певица. В чем же секрет? Методику питания Рианне разработал известный тренер Харли Пастернак и получила название «5 факторов». Суть системы в том, что в течение недель питаться раз в день, а каждое блюдо должно быть приготовлено из ингредиентов и за минут. Основной продукт во время диеты — белок. Но не только питание помогло скинуть пару лишних килограмм, но и танцы. Певица вернулась к занятиям и несколько раз в неделю выкладывается по полной. А ты уже похудел к лету?