Соль и сахар повышают артериальное давление

Есть продукты, которые особенно вредят здоровью наших сосудов. Отказ от них поможет снизить или предотвратить высокие кровяное давление. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что если вы страдаете от высокого кровяного давления, вы, вероятно, знаете, что продукты, которые вы употребляете, могут повлиять на его уровень. Но не все из нас знают, насколько важную роль играет рацион. Есть определенные продукты, которые могут повышать артериальное давление в большей степени, чем другие. Вот они: Натрий (соль) Диета с высоким содержанием натрия вредна для сердца. Рекомендуется людям употреблять не более 1500 миллиграммов (менее 34 чайной ложки) соли в день. Но большинство из нас съедает каждый день около 3400 миллиграммов в два раза больше. Большинство соли мы получаем от обработанных, расфасованных продуктов или еды в ресторанах и кафе. Это приготовленное мясо, консервированные супы, пицца, хлеб, булочки и макаронные блюда. Но те, кто ест натуральные продукты (то есть необработанные) выбрали самый правильный и легкий путь, чтобы сократить употребление соли. Соль можно заменить свежими травами и специями, чесноком, цитрусовыми или уксусом. Они могут улучшить вкус и аромат продуктов. Сахар Добавление сахара не имеет питательной ценности, но дополнительные калории могут легко привести к увеличению веса. Избыточный вес или ожирение заставляют сердце тяжелее работать, увеличивая риск высокого кровяного давления. К тому же, избыток сахара, даже если вы не имеете избыточного веса, повышает уровень вредных для организма триглицеридов. Безалкогольные напитки, конфеты, десерт и фруктовые напитки являются общими пищевыми источниками добавленных сахаров Сегодня в пищевой промышленности используется большой спектр добавленных сахаров, которые добавляются в обработанные продукты. Другой способ сократить употребление добавленных сахаров избавиться от сахара вообще. Лучше использовать фрукты, например, клубника и бананы, чтобы подсластить кашу и овсяные хлопья. Здесь также следует экспериментировать со специями, такими как корица и имбирь, аромат которых поможет отказаться от сахара. Ранее эксперты рассказали, как обезболивающие повышают давление.