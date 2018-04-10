Сэндвичи с морковью

Готовим по вегетарианскому рецепту Ингредиенты

кусочки зернового хлеба 4 шт.

морковь 2 шт.

огурец 1 шт.

сыр твердый 50 г масло сливочное 1 ч. ложка

сок лимонный 1 ч. ложка

зелень петрушки рубленая 2 ст. ложки

перец черный молотый, соль по вкусу

Способ приготовления Морковь натрите на мелкой терке и, сбрызнув лимонным соком, слегка обжарьте на масле. Соедините с зеленью петрушки, посолите и поперчите.

Количество персон 2 чел Уровень сложности Легко

Огурец нарежьте тонкими кружочками, сыр — ломтиками.

Хлеб прослоите морковной массой.

На морковную массу положите по кружочку огурца и по ломтику сыра.

Оформите зеленью и накройте еще одним кусочком зернового хлеба

Приятного аппетита!