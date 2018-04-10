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Сэндвичи с морковью
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Сэндвичи с морковью 

Карельские вести 1 час назад
Готовим по вегетарианскому рецепту Ингредиенты
кусочки зернового хлеба 4 шт.
морковь 2 шт.
огурец 1 шт.
сыр твердый 50 г  масло сливочное 1 ч. ложка
сок лимонный 1 ч. ложка
зелень петрушки рубленая 2 ст. ложки
перец черный молотый, соль по вкусу
Способ приготовления Морковь натрите на мелкой терке и, сбрызнув лимонным соком, слегка обжарьте на масле. Соедините с зеленью петрушки, посолите и поперчите.
Количество персон 2 чел Уровень сложности Легко
Огурец нарежьте тонкими кружочками, сыр — ломтиками.
Хлеб прослоите морковной массой.
На морковную массу положите по кружочку огурца и по ломтику сыра.
Оформите зеленью и накройте еще одним кусочком зернового хлеба
Приятного аппетита!
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