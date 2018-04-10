Новые смазочные материалы удовлетворят любые запросы автомобилистов

Однако не стоит забывать, что различные масла имеют разное предназначение, и даже самые современные из них при неправильном подборе могут разрушить технику в короткий срок. Так как же найти «свое» моторное масло — то самое, что не ударит по карману и выдержит все тяготы российских дорог?

Специалисты исследовательского центра компании «Газпромнефть — смазочные материалы» провели анализ, который позволил определить типовые сценарии подбора масла. Например, многие владельцы автомобилей полностью доверяют этот выбор дилерским станциям технического обслуживания. Это неплохое решение, подчеркивают специалисты, однако оно не всегда экономически и технически оправданно. Тонкостей здесь немало. К примеру, знает ли сотрудник СТО манеру езды автовладельца? Учитывает ли погодные условия и другие особенности эксплуатации его техники? Скорее всего, нет, и по совету механика в подобных ситуациях в двигатель будет залито «среднестатистическое» масло.

Довольно часто выбор моторного масла продиктован знанием бренда. Для «брендоманов» важен скорее логотип на канистре, чем его содержимое, поскольку для таких людей раскрученное имя — залог качества. Действительно, часто солидное название обладает продуктовыми преимуществами. Но и у этой медали есть обратная сторона, которая состоит в переплате за рекламу, цена которой заложена в стоимость масла. Ведь далеко не у каждого человека есть навыки, позволяющие отличить маркетинговые ходы от реальных технических преимуществ.

Наконец, третья группа потребителей — это те, кто внимательно выбирает масло, обращая внимание на его технические характеристики. Это самые подготовленные потребители, всегда оценивающие соответствие продукции техническим спецификациям конкретных автопроизводителей, предъявляющие четкие требования к характеристикам масла. Они могут объяснить, что значит термоокислительная стабильность, почему важно щелочное число и т.д. Однако такие эксперты порой сами ограничивают себя, опираясь на прежние знания, и боятся пробовать новое, отвергают современное и эффективное в пользу давно проверенного.

Правильно подобранное моторное масло — залог исправной и долгосрочной работы автомобиля

"По большому счету ни один из перечисленных подходов к выбору моторного масла не является стопроцентно эффективным, — говорит заместитель генерального директора компании «Газпромнефть — смазочные материалы» Роман Зимовец. — На выбор потребителя оказывает влияние множество разнообразных факторов, часто взаимоисключающих. Проанализировав реальные потребности автомобилистов из разных стран, мы решили сделать смелый шаг — кардинально обновить линейку масел Gazpromneft. Серьезная исследовательская и производственная работа длилась почти два года. Ее результатом стал вывод на рынок совершенно новых продуктов для тех автомобилистов, кто выбирает масло, ориентируясь в первую очередь на его качество".

Моторные масла обновленной линейки Gazpromneft получили одобрение ведущих автопроизводителей: VW, Peugeot, General Motors Ford и других компаний. Вся продукция прошла серьезные испытания, что является гарантией надежной работы масел и легкого пуска двигателя даже при низких температурах.

"Считаю, что нам удалось решить амбициозную задачу и создать одну из самых оптимальных и сбалансированных линеек масел, — продолжает Роман Зимовец. — В чем преимущества новых масел Gazpromneft? Во-первых, они протестированы специалистами и используются на станциях технического обслуживания во многих странах мира. Во-вторых, при разработке и производстве нашей продукции применяются лучшие мировые практики. А доступная цена этой продукции — результат тщательного подбора оптимальных компонентов".

Новые формулы, применяемые в синтетических и полусинтетических моторных маслах Gazpromneft, обеспечивают оптимальные рабочие характеристики современных автомобилей, снижают износ деталей, надежно защищают двигатель при холодном пуске и гарантируют топливную экономичность.