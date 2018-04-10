Итальянский обед

Готовим аппетитные спагетти «Болоньезе»! Ингредиенты

Спагетти 200 г фарш (свинина + говядина) 400-600 г лук репчатый 2 шт.

чеснок 2 зубчика.

помидоры 3-4 шт.

зелень базилика и петрушки по вкусу

соль по вкусу

свежемолотый перец по вкусу

Способ приготовления Готовим соус

Количество персон 4 чел Уровень сложности Средне

1. Итак, помидоры вымыть, сделать крестообразные надрезы, опустить на 1 минуту в кипящую воду, затем вынуть и снять кожицу.

2. Натереть томаты на терке или измельчить при помощи блендера в пюре.

3. Лук очистить и мелко нарезать. Чеснок очистить и мелко порубить. Зелень вымыть, обсушить и порубить. В разогретой с оливковым или растительным маслом сковороде обжарить лук и половину чеснока 2-3 минуты.

4. Добавить фарш и жарить, периодически помешивая, приблизительно 5 минут.

5. К фаршу добавить измельченные томаты, соль и перец, перемешать, накрыть крышкой и готовить при слабом кипении 7-10 минут. Потом выключить и добавить зелень базилика и петрушки, оставшийся чеснок, перемешать, накрыть крышкой.

Спагетти

Дальше, в кастрюлю с кипящей подсоленной водой положить спагетти, довести до кипения и варить 8-10 минут. Готовые спагетти откинуть на дуршлаг.

На тарелку выложить спагетти, сверху положить соус и украсить листиками базилика.