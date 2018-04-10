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Итальянский обед
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Итальянский обед 

Карельские вести 1 час назад
Готовим аппетитные спагетти «Болоньезе»! Ингредиенты
Спагетти 200 г  фарш (свинина + говядина) 400-600 г  лук репчатый 2 шт.
чеснок 2 зубчика.
помидоры 3-4 шт.
зелень базилика и петрушки по вкусу
соль по вкусу
свежемолотый перец по вкусу
Способ приготовления Готовим соус
Количество персон 4 чел Уровень сложности Средне
1. Итак, помидоры вымыть, сделать крестообразные надрезы, опустить на 1 минуту в кипящую воду, затем вынуть и снять кожицу.
2. Натереть томаты на терке или измельчить при помощи блендера в пюре.
3. Лук очистить и мелко нарезать. Чеснок очистить и мелко порубить. Зелень вымыть, обсушить и порубить. В разогретой с оливковым или растительным маслом сковороде обжарить лук и половину чеснока 2-3 минуты.
4. Добавить фарш и жарить, периодически помешивая, приблизительно 5 минут.
5. К фаршу добавить измельченные томаты, соль и перец, перемешать, накрыть крышкой и готовить при слабом кипении 7-10 минут. Потом выключить и добавить зелень базилика и петрушки, оставшийся чеснок, перемешать, накрыть крышкой.
Спагетти
Дальше, в кастрюлю с кипящей подсоленной водой положить спагетти, довести до кипения и варить 8-10 минут. Готовые спагетти откинуть на дуршлаг.
На тарелку выложить спагетти, сверху положить соус и украсить листиками базилика.
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