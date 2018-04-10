10 корнеров «Вокруг света», достойных вашего внимания

В центре Москвы открылся гастромаркет «Вокруг света» (ул. Никольская, д. 10), где каждый найдет блюда на свой вкус. Еще бы: целых 24 корнера национальных кухонь. FashionTime.ru выбрал 10 корнеров гастромаркета, на которые стоит обратить внимание в первую очередь.

Бориса Зарькова и «Вокруг света» — это совместный проект Аркадия Новикова Владимира Мухина . Поэтому в качестве блюд можно не сомневаться. Приятный интерьер, большое пространство, в выходные и вовсе играет диджей. Кстати, в пределах Садового кольца работает доставка (обойдется в 500 руб.)

How to Green

Здесь можно попробовать блюда без лактозы и без глютена, много вегетарианских и веганских позиций. Все блюда максимально полезны, включая десерты. Обязательно соберите свой салат в салат-баре. Представлены и здоровые боулы. Есть несколько видов и основы, и разнообразные топинги, и дополнительные ингредиенты (киноа, авокадо, кейл, хумус, вяленые томаты, артишоки, креветки). Попробуйте спагетти с артишоками и вялеными томатами — обещают, что макаронные изделия не скажутся на вашей фигуре. Запить полезные спагетти можно смузи, их здесь 8 видов. Гордость корнера — полезные десерты; черничный маффин разбирают практически мгновенно. Идея корнера принадлежит Александре Новиковой . Кстати, есть и одноименный сайт, посвященный здоровому образу жизни.

«Проект 24»

«Проект 24» интересен, в первую очередь, тем, что работает круглосуточно. Гордость корнера — завтраки: блюда из яиц, каши, блины и оладьи, выпечка. И напомним, позавтракать можно в любое время суток. Наш выбор: яйцо пашот с авокадо (300 руб.), израильская шакшука (350 руб.), оладьи с черникой (320 руб.), асай болл (350 руб.). Любители ЗОЖ оценят, что кофе могут приготовить с безлактозным, кокосовым, соевым и миндальным молоком. Это единственный корнер, где обслуживают официанты.

Нельзя обойти вниманием и бар. 60 сортов пива и вина по бокалам. Цена на бокал начинается от 250 руб., на бутылку — 1 200 руб. В ближайшее время здесь будут предлагать не только напитки, но и закуски.

Mamma Mia Огромной популярностью пользуется итальянский корнер Mamma Mia. Здесь можно заказать ригатони, спагетти, феттуччине и тальятелле. Удобно взять только что приготовленную пасту с собой. Да и мимо пиццы не получается пройти.

«1-ая крабовая»

Для тех, кто предпочитает морепродукты, прямая дорога в корнер «1-ая крабовая». Смело заказывайте сморреброд с креветками. Огромный выбор креветок, устриц и других морепродуктов.

Poutine

Полная противоположность «здоровому» корнеру How to Green — корнер с прокачанной картошкой Poutine (которая ну никак не связана с фамилией президента РФ). Картофель фри могут приготовить с томленой свининой, коул слоу и красным луком; с чили кон карне, сыром чеддер и халапенью; с курицей, сладким чили соусом и зеленым луком. Прокачанный картофель обойдется в 370 руб.

«Токийский рынок»

Рыба на «Токийский рынок» в «Вокруг света» приходит 2 раза в неделю прямиком из Японии. Хит — никкей, это перуанские роллы (580 руб.) и суши (150 руб.), политые соусом. Например, роллы с крабом, авокадо, сливочным сыром и соусом чимичурри, суши с говядиной с перепелиным яцом и понзу. На десерт заказывайте вагаси моти с клубникой (220 руб.). Также представлены классические суши и роллы, разнообразные закуски, сашими. Есть отдельный раздел «Прямо из Японии».

Tacos №1 Интересен и корнер Tacos №1, в котором вам предложат начос (200 руб.), тако (от 110 руб.), кесадильи (от 200 руб.) и чуррос (80 руб.). Заказывайте ассорти тако (350 руб), вам подадут тако с маринованной свининой, тако со стейком из говядины и тако с курицей.

Можно заказать уже готовый поке (от 360 руб.), а можно собрать поке самому. Выбираете основу (рис, киноа, айсберг), добавляете протеин (лосось, тунец, тофу, креветки, курицу, краба), разнообразные добавки (от манго до водорослей) и заправляете соусом.

«Расколбас»

В корнере «Расколбас» представлены разнообразные колбаски гриль. Попробуйте Corn Cheese Dog — это колбаска с сыром, обжаренная в кукурузном кляре (130 руб.), Каривурст — свиная колбаска, которая подается с кетчупом карри, картошкой фри и булкой (330 руб.) и Манго&Халапеньо — куриная колбаска с манго и халапеньо в булке с хрустящей капустой и маринованным огурцом, луком фри (350 руб.).