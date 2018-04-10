5 лучших средств для снятия стойкого макияжа с глаз

Некоторые средства из подборки подходят не только для очищения кожи век, но и для всего лица.

Масло для снятия макияжа и очищения лица, Kiehl's В состав этого средства входит много масел, включая драгоценное для кожи сквалановое. Благодаря маслянистой текстуре продукт смывает даже стойкий макияж и ухаживает за кожей, подготавливая ее к нанесению других уходов. Подходит масло для всего лица, а еще его могут смело использовать даже девушки, носящие контактные линзы.

Мицеллярный гель для снятия макияжа, La Roche-Posay

Мягкий освежающий гель на основе знаменитой мицеллярной воды бренда не только хорошо очищает, но и успокаивает кожу лица и век, оставляя за собой гладкость и не вызывает никакой стянутости. Что не менее важно, гель подходит для всех типов кожи, в том числе и для чувствительной.

Лосьон для снятия водостойкого макияжа Bi-Facil, Lancome

Лосьон имеет нежирную текстуру и за один раз смывает даже самый стойкий макияж. Средство подходит для чувствительной кожи век (даже если вы носите контактные линзы).

Средство для снятия макияжа с глаз TheBalm

Продукт, по консистенции напоминащий бальзам для губ предназначен специально для демакияжа глаз. Помимо легкого очищения средство успокаивает кожу и дает ей все необходимое питание.

Средство для быстрого удаления макияжа с глаз Démaquillant Express, Clarins

Двухфазный лосьон играючи справляется даже с водостойким макияжем, не оставляя вокруг глаз жирной пленки. И кроме того, что формула продукта успокаивает нежную кожу век, она еще заточена на укрепление ресниц.