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5 лучших средств для снятия стойкого макияжа с глаз
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5 лучших средств для снятия стойкого макияжа с глаз 

Журнал ОК! 48 минут назад
Некоторые средства из подборки подходят не только для очищения кожи век, но и для всего лица.
Масло для снятия макияжа и очищения лица, Kiehl's  В состав этого средства входит много масел, включая драгоценное для кожи сквалановое. Благодаря маслянистой текстуре продукт смывает даже стойкий макияж и ухаживает за кожей, подготавливая ее к нанесению других уходов. Подходит масло для всего лица, а еще его могут смело использовать даже девушки, носящие контактные линзы.
Мицеллярный гель для снятия макияжа, La Roche-Posay
Мягкий освежающий гель на основе знаменитой мицеллярной воды бренда не только хорошо очищает, но и успокаивает кожу лица и век, оставляя за собой гладкость и не вызывает никакой стянутости. Что не менее важно, гель подходит для всех типов кожи, в том числе и для чувствительной.
Лосьон для снятия водостойкого макияжа Bi-Facil, Lancome
Лосьон имеет нежирную текстуру и за один раз смывает даже самый стойкий макияж. Средство подходит для чувствительной кожи век (даже если вы носите контактные линзы).
Средство для снятия макияжа с глаз TheBalm
Продукт, по консистенции напоминащий бальзам для губ предназначен специально для демакияжа глаз. Помимо легкого очищения средство успокаивает кожу и дает ей все необходимое питание.
Средство для быстрого удаления макияжа с глаз Démaquillant Express, Clarins
Двухфазный лосьон играючи справляется даже с водостойким макияжем, не оставляя вокруг глаз жирной пленки. И кроме того, что формула продукта успокаивает нежную кожу век, она еще заточена на укрепление ресниц.
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