Острее некуда: cмертельно жгучий перец чуть не убил американца. Зачем он его съел?

Врачи не могли понять, почему больной страдает от ужасных вспышек головной боли. Объяснить их могло лишь его участие в конкурсе по поеданию суперострых перцев. Если рядовой участник перенес такие страдания, что произошло с тем, кто съел 22 плода «Каролинского жнеца»? Сайт «360» приоткрывает завесу над миром любителей самых жгучих вкусов в мире.

Flickr / Lauri Rantala

Острая пища нравится далеко не всем, хотя у нее есть свои поклонники. Часто в ресторанах и кафе можно увидеть значок перца рядом с изображением блюда, но даже три «перца» из трех находятся в низшей части шкалы жгучести. Настоящие фанаты едят пряности в тысячи раз более разрушительнее перцев халапеньо или соуса табаско. Их не останавливает даже то, что ставкой в ожесточенной схватке остроты и желудка может быть их собственное здоровье.

Жертва жнеца

34-летний

житель

Нью-Йорка

обратился к врачам с необычной проблемой — его мучили страшные боли после участия в конкурсе по поеданию самых острых перцев в мире. Его случай описывается в новом номере медицинского журнала BMJ.

Мужчина страдал от необъяснимых болей в области шеи и приступов головной боли — они длились всего несколько секунд, но были крайне мучительны. Ни один тест, включая сканирование мозга с помощью

магнитно-резонансной

томографии, не показал никаких серьезных травм.

Такие боли могут быть результатам алкогольного отравления или употребления наркотиков, но образец мочи пациента оказался чистым. Лишь повторное сканирование мозга выявило проблему — синдром обратимой церебральной вазоконстрикции. Переводя с медицинского языка на «нормальный»: больной страдал от сужения некоторых артерий шеи и головы.

Лечения синдром не требует, через несколько недель артерии вернулись в обычное состояние и боли прошли. Вещество, вызвавшее такие мучения, врачей

по-настоящему

удивило. Им оказался не сильнодействующий препарат или новый вид наркотика, а растение из Книги рекордов Гиннеса известное как «Каролинский жнец».

Wikipedia / Dale Thurber

Опасные перцы

Сорт перца чили «Каролинский жнец» стал рекордсменом в 2013 году — тогда он был признан самым острым перцем в мире. Через несколько лет перец потерял свою корону. но остался одной из самых убийственных пряностей в мире. Он не случайно назван «жнецом» — это отсылка к фольклорному образу смерти в образе жнеца в черной одежде и с косой.

Искусственно выращенный селекционером Эдом Карри, перец имеет хвостик похожий на жало скорпиона, но жалит еще острее ядовитого существа. Его плод буквально сочится остротой — садоводы работают с ним в костюмах химзащиты, головных уборах и масках, а также никогда не прикасаются к нему голыми руками.

Жгучесть любого перца в мире можно определить с помощью шкалы Сковилла, названной в честь американского химика. Она измеряет количество капсаицина — бесцветного алколоида со жгучим вкусом, чья концентрация и определяет на конечную остроту растения.

Согласно этой шкале, острота Табаско равна 7–8 тысячам единиц, кайенский перец добивает до 50 тысяч, каролинский чили достигает 2–2,5 миллионов единиц Сковилла. Такая мощь сравнима со струей слезоточивого газового баллончика.

Сложно поверить, но есть люди которые не только готовы добровольно съесть «жнеца», они соревнуются в том, кто проглотит больше плодов этого перца.

Конкурсов по скоростному поеданию еды в мире много, но «перечные», пожалуй, самые экстремальные. Участники обычно начинают с самых слабых перцев — их в небольшом количестве добавляют в еду все любители острого. После каждого раунда

кто-то обязательно выбывает, ведь острота растет в геометрической прогрессии. В финальном раунде остаются обладатели самых крепких желудков, закаленные настолько, что им по зубам даже «жнец», более годный для изготовление средств защиты, чем для еды.

В одном из таких конкурсов участвовал мужчина, страдавший потом от головных болей, но чемпионом ему, видимо, стать не суждено. Как и в любой дисциплине тут требуется особый талант. В 2016 году его продемонстрировал житель Ямайки Уэйн Алдженио.

Он съел 22 плода «каролинского жнеца» за минуту. Его рекорд по количеству и скорости употребления сверхжгучего растения, на сегодняшний день, остается непревздойденным. С Уэйном в итоге ничего не произошло. Он жив, здоров и теперь снимает на своем

Youtube-канале

менее экстремальные испытания, съедая в один присест три десятка буррито или гигантский бургер.

«Каталог монстров»

Случаи серьезного вреда для здоровья от поедания перцов чили фиксируются крайне редко, но и едят

по-настоящему

острые сорта не так часто. Кроме участников конкурсов, сражающихся за славу и денежные призы, перцы пробуют ведущие популярных каналов на видео-сервисе

Youtube в расчете на миллионы просмотров. Шоу и правда выходит эффектным и даже немного устрашающим: блогеры кричат от боли, плачут и громко ругаются.

Если верить рассказам тех, кто пробовал плод «Каролинского жнеца» или соус на его основе — его вкус кошмарен и в то же время незабываем. Отбить его водой невозможно. Если человек совершил такую глупость и проглотил внутрь аналог слезоточивого газа, то отбить жгучий вкус можно только молочными продуктами: сливками, сметаной, мороженым или самим молоком. Оно обволакивает рецепторы во рту и постепенно снимает остроту.

Перцы-рекордсмены, по мнению экспертов в области здоровья и медицины, лучше оставить добровольцам, осознающим все опасности невинного с виду растения. «Каролинский жрец» пользуются особой любовью пожирателей острой пищи и блогеров, но помимо него есть целый «зверинец монстров»: «Скорпион Трининада», «Дыхание дракона» и даже

«Перец-привидение»

Самый страшный «монстр» с виду выглядит неприметно и похож на обычный зеленый плод — «Перец Икс» был рожден в лаборатории создателя «жнеца», селекционера Карри. Этот поистине адский гибрид в два раза острее своего предшественника на троне самых острых перцев — его жгучесть достигает почти 3,2 миллиона единиц по шкале Сковилля.

Даже маленькая частичка «икса» приведет к ощущению ожога ротовой полости и серьезному повышению температуры тела, а последствия могут быть самые непредсказуемые. Соус на его основе находится в открытой продаже, но врачи рекомендуют серьезно задуматься даже самым ярым поклонникам острой пищи — стоит ли «перчить» ее таким образом, чтобы рисковать оказаться главным героем следующего номера медицинского журнала.