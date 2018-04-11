15 забавных мелочей, которые преобразят вашу кухню

Пресс для чеснока «Дракула» Любой другой вампир давно сбежал бы при виде чеснока, но не наш кухонный граф Дракула! Один поворот его головы — и противнику не останется ни единого шанса! Пресс легко справится с поставленной задачей, в считаные секунды измельчив все головки чеснока до состояния густой кашицы. Щипцы салатные «Снежный человек-большие ноги» Большие ноги — это не так страшно, а на кухне полезно: с помощью огромных лап такой снежный человек поможет вам удобно захватить и разложить салат по тарелкам, после чего вы сможете всех угостить: и друзей, и семью. А еще насмешить чудо-ложкой. Нож для снятия цедры с цитрусовых Идеальный кухонный друг, особенно для тех, кто любит цитрусовые! Одна сторона аксессуара поможет вам получить красивую цедру для блюд и коктейлей, другая же легко очистит фрукты. Держатель для записок с блоком «Ослик Моррис» Моррис хранит для вас листки для записей, пока они нужны. Или зажимает во рту важные записки, чтобы не забыть про них. Может также держать напоминалки, списки дел и покупок, фотографии или даже карандаши и ручки. Блок из 140 листочков уже в комплекте. Подставка под бутылки Забавная ведьмочка Tipsy предпочитает вино, а не виски! Она поможет вам удобно расположить бутылки и обеспечит полный контроль над ними, чтобы ни одна из емкостей не укатилась и не разбилась. Наверное, вы слышали о кулинарных шедеврах своей бабушки, но до вас не дошло ни одного рецепта? Самое время это изменить! Наверняка у вас есть свои фирменные блюда: восхитительный пирог тети или фирменное мамино рагу, или уникальный рецепт папиного маринада для шашлыка… На каждой странице разметка: место для списка продуктов, советы, описание рецепта, место для отзывов и, конечно же, место для фотографии получившегося блюда. Не все хорошо в электронном виде — ничто не заменит такой драгоценности, какой может стать подобная вещь. Великолепный презент для тех, кто ценит традиции и любит готовить. Держатель для губки для мытья посуды Мокрая губка теперь будет лежать на своем месте благодаря специальному держателю. Он оснащен сильной присоской, которая прочно крепится как на стену из кафеля, так и на край раковины. Губка всегда будет под рукой, а главное, будет быстрее сохнуть. Маленькое, но удобное кухонное изобретение! Декор для винной пробки «Щелкунчик» Небольшой наборчик, который привнесет искру веселья в любое застолье. Ведь с его помощью винную пробку можно превратить в такую игрушку! Специальные детальки легко входят в поверхность пробки, открывая простор для творчества и веселых шуток. Подсказка: если смешать несколько разных наборов, то можно миксовать детали и создавать самых разных существ. Отличное дополнение к бутылке вина, если вы идете в гости. Форма для яйца Sport Как разнообразить суровый рацион спортсмена? Или удивить любителя футбола? Приготовьте необычное яйцо — отличное сочетание пользы и веселого дизайна. Все просто: сварите яйцо, достаньте его из горячей воды, очистите и как можно быстрее поместите в форму. Затем, плотно защелкнув ее, опустите в холодную воду на некоторое время. Готово! Контейнер для овощей Контейнер сделан из пластика, закрывается крышкой, оснащенной люком с отверстиями, он вместительный и компактный. Отверстия в крышке сохранят свежесть фруктов и овощей. Контейнер легко мыть — крышка съемная. Если вы любитель всего нескучного и необычного, то набор кухонных аксессуаров для соли и перца «Голубой кит» придется вам по душе. Эти керамические емкости, выполненные в виде хвоста и головы кита, украсят кухню и сделают атмосферу в ней уютнее. Подставка для емкости изготовлена из керамики и выполнена в виде океанской волны. Сделайте подарок себе и своим близким — украсьте кухню необычными вещами, которые создают настроение. Держатель для салфеток Если вы любите нестандартное исполнение обыденных вещиц, то креативный держатель для салфеток станет незаменимым аксессуаром на вашей кухне. Вещица выполнена в виде эффектной подставки в форме разлитого кетчупа. Даже самые обычные белые салфетки будут выгодно смотреться в этом держателе, который буквально приковывает внимание своим оригинальным дизайном. Такой аксессуар прекрасно украсит повседневный и праздничный стол, создав расслабляющую атмосферу, подходящую к любой трапезе. Шпажки для закусок «Сардинка» Оформить красиво обеденный стол несложно. Например, обратите внимание на аксессуары для закусок. Такими являются шпажки Sardines, выполненные в виде маленького скелета рыбки. Сами же шпажки изготовлены из нержавеющей стали, что делает их весьма долговечными. Шпажки идут в комплекте с металлической коробкой, напоминающей консервную банку. В ней вы можете хранить шпажки и быть уверенными, что они не потеряются на кухне среди прочих кухонных принадлежностей. Губка меламиновая Такая чудо-губка должна быть в каждом доме. Она не оставляет разводов воды и грязи при уборке, экономит ваше время. Губка сразу вытирает мокрые поверхности насухо, попутно убирая мелкий мусор и пыль. Ею очень удобно мыть окна и зеркала: одна губка впитывает до 300 мл жидкости — и с нее она не стекает. Очень прочная губка — прослужит не менее года и для автомобиля, и для кухни, и для ванной комнаты. Мешочек для запекания картофеля Если вы тайный любитель крошки-картошки, то достаточно положить парочку картофелин в мешок, а его поместить в микроволновку и поставить таймер на четыре минуты. Секрет мешка кроется в уникальной конструкции его стенок, которые создают идеальный паровой карман, что дает нужное количество влаги для приготовления очень вкусной, ароматной и нежной картошки! Мешок для запекания подходит для приготовления картофеля любых сортов. Кроме картошки в нем можно приготовить кукурузу в початках или вернуть былую свежесть хлебу или булочкам. Мешок можно стирать вручную или в стиральной машине. Фото: finedesigngroup.ru, homedorf.ru, enjoyme.ru, vsenamestax.ru, limon4.ru