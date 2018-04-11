9 продуктов питания, которые могут навредить коже

СодержаниеКофе и чайКрасное мясоПряностиСольМолочные продуктыСахарМаргаринКартофельные чипсыВыпечка

Морщины, акне, сосудистая сетка, тусклый цвет лица — эти и другие проблемы кожи могут быть причиной выбора опасных продуктов питания. Отнюдь не всегда вред кожным покровам приносит только фастфуд, жирная, острая, соленая или чрезмерно сладкая еда. Ухудшить ваш внешний вид могут даже признанные полезными для здоровья человека составляющие рациона. Распознать, какие продукты не являются друзьями для кожи, поможет MedAboutMe.

Кофе и чай Многие люди привыкли начинать свой день с чашки кофе или чая. Эти бодрящие напитки помогают проснуться. И в небольших количествах кофе даже полезен. Но его чрезмерное употребление приводит к обезвоживанию организма, из-за чего покровы быстро теряют влагу. А это, в свою очередь, вызывает их шелушение, ухудшение цвета лица. Также кофе и чай способствуют снижению выработки коллагена, из-за чего кожа стареет быстрее. Чтобы напитки, содержащие кофеин, были менее опасными, необходимо употреблять больше чистой воды. Не забывайте выпивать по стакану жидкости через 15-20 минут после того, как вы насладились чашечкой кофе.

Красное мясо

Красное мясо является неоднозначным продуктом, как для состояния кожи, так и в целом для самочувствия человека. Да, в нем много белка, строительного материала для организма, витаминов и минералов. Но для кожных покровов мясо — не самый лучший товарищ. В говядине, свинине и баранине присутствуют вещества, стимулирующие повышение уровня тестостерона. Из-за этого активизируется выработка кожного сала, что приводит к закупориванию пор, образованию акне. Учеными из Университета Глазго также доказано, что при чрезмерном употреблении красного мяса биологическое старение организма ускоряется. По их мнению, у людей, включающих мясные блюда в рацион, увеличивается количество сывороточного фосфата в крови. Красное мясо влияет на повышенное образование фосфора в организме, что грозит ухудшением работы почек, преждевременным старением сосудов.

Факт!

Всемирная Организация Здравоохранения свидетельствует о вероятной канцерогенности мяса и мясных продуктов. Каждые 50 г обработанного мяса при ежедневном употреблении увеличивают риск развития рака прямой кишки на 18%. Также эта пища может повысить шансы появления рака простаты, поджелудочной железы. Наибольший вред здоровью приносит мясо, приготовленное с применением высоких температур.

Пряности

Специи делают вкус любимых блюд ярче, некоторые из них благотворно влияют на самочувствие человека, активизируют обмен веществ. Но любимые многими пряности вызывают расширение сосудов, из-за чего становится более заметной сосудистая сетка, на коже появляются различные покраснения и воспаления. Иногда угревая сыпь проступает на лице уже через пару часов после употребления острой пищи.

«Белая смерть» приводит к задержке воды в организме, на что кожа реагирует повышенной сухостью, отечностью. На переизбыток соли в рационе также указывает постоянное шелушение покровов, появление трещин. Причем можно употреблять совсем незначительное количество коварного продукта в чистом виде, а состояние кожи все равно будет плачевным. Это происходит из-за того, что соль присутствует в больших объемах в любой обработанной пище. Например, в колбасных изделиях или полуфабрикатах, кукурузных хлопьях и даже твороге.

Важно!

Наибольший вред соль приносит коже вокруг глаз. Покровы в этой области тонкие и нежные. При употреблении соленой пищи в организме скапливается лишняя жидкость, из-за чего под глазами появляются неэстетичные мешки, синева и отеки. Проблему могут усугубить нехватка железа в рационе, витаминов С, А.

Молочные продукты

Молоко, сметана, сыр и другие продукты, сделанные из коровьего молока, способны усилить проблему высыпаний на лице. Также они нередко становятся причиной появления темных кругов под глазами, отечности. Все потому, что в молоке содержатся гормоны. Это касается даже продукции, полученной от коров, которые питались экологически чистой травой, кормами без добавок. В любом молочном продукте присутствуют прогестерон и тестостерон, иные стимулирующие вещества. По мнению экспертов немецкого Федерального института оценки риска, до 80% от общего количества гормонов, которые поступают в организм вместе с пищей, человек получает из молока и молочных продуктов. Неудивительно, что они оказывают большое влияние на гормональный фон человека, из-за чего мы страдаем от акне и других несовершенств кожи.

Важно!

Молочные продукты — настоящие «убийцы» жирной кожи. Именно из-за их избытка в рационе может наблюдаться интенсивное салоотделение. Организм не может справиться с переработкой большого количества лактозы или молочного сахара, что приводит к размножению вредных бактерий в кишечнике. Как результат этого процесса — нарушение водного баланса в организме, расширение пор, появление черных точек.

Сахар

Сладкое — враг не только для фигуры, но и для кожи. Сахар вызывает процесс гликирования — связывания избыточных молекул глюкозы с коллагеном. А ведь именно этот белок отвечает за упругость, эластичность кожных покровов. При гликировании коллаген перестает выполнять свои функции, из-за чего коллагеновые волокна теряют гибкость. Поэтому на коже образуются морщины, она становится дряблой. Особенно опасна богатая сахаром пища для кожи век. Обилие сладкого в рационе сначала отражается на состоянии области вокруг глаз. Сахаров много не только в сладостях, пакетированных соках, белом рисе и шоколаде. Опасный продукт может быть скрытым. Например, немало сахара вы найдете в йогуртах, газированных напитках.

Маргарин

Как и в снеках, майонезе, сливочном масле, а также в разогретых полуфабрикатах, в маргарине немало трансжиров. Это ненасыщенные жиры искусственного происхождения, которые ускоряют процесс старения, иссушения кожных покровов. Маргарин считается главным источником «плохих» жиров. Для сохранения молодости и красоты кожи, в питание не стоит включать как мягкий и твердый маргарин, так и продукты питания с его содержанием. Например, булочки, торты, уличный фастфуд.

Факт!

Одни и те же продукты питания могут по-разному влиять на кожу человека. Дерматолог Нигма Талиб утверждает, что у многих людей существует «кожная» непереносимость определенной составляющей рациона. Специалист выделяет четыре типа старения кожи в соответствии с употребляемыми продуктами — «винное», «молочное», «сахарное» и «глютеновое» лицо. Убрав из питания неподходящую для типа внешности еду, вы уже через короткое время заметите улучшения. Например, при отказе от сахара лицо очистится от прыщей и мелких пигментных пятен, морщин. А при ограничении молока в рационе — от темных кругов, тусклого цвета, угрей и комедонов, отеков.

Картофельные чипсы

Хрустящие чипсы из картофеля буквально напичканы небезопасными для здоровья компонентами. Нужно обязательно напомнить, чем вредны снеки и для кожи. В них присутствует много соли и простых углеводов, а также трансжиры или гидрогенизированные жиры. Данные вещества нарушают питание клеток и вызывают усиленную потерю влаги. Чипсы увеличивают нагрузку на печень, из-за чего частой причиной для вашего расстройства становятся обострившиеся воспалительные процессы на коже.

Выпечка

Обилие простых углеводов в рационе нередко приводит к появлению высыпаний, воспалений на лице. В сладких кондитерских изделиях традиционно присутствуют сахарозаменители. Они могут быть вредны для здоровья кожи. Так, ксилит задерживает жидкость в организме, вызывает нарушение обмена веществ. Сделанная из муки высшего сорта, сливочного масла или маргарина, сахара выпечка может становиться причиной активизации воспалительных процессов. Переработанные углеводы особенно не рекомендуются к употреблению людям с проблемной кожей.

Вывод:

Нет необходимости полностью избавляться от небезопасных для кожи продуктов питания. Для сохранения сияния кожи, профилактики появления ранних морщин и других недостатков, достаточно следовать принципу умеренности. Не зря еще швейцарский врач Парацельс утверждал, что «В капле — лекарство, а в ложке — яд». Чтобы радоваться своему отражению в зеркале, нужно употреблять только свежую, полезную и разнообразную пищу, уделять внимание уходу за кожей.

Комментарий экспертаСергей Грудняк, врач-дерматовенеролог

Со скамьи медицинского института нам внушали, что первое, с чего начинается лечение — это режим и диета. Еще до становления медицины как науки люди пытались излечиться от болезней путем коррекции рациона питания. Можно сколько угодно говорить, что влияние пищи на состояние кожи — спорный и недоказанный вопрос, но большинство обладателей жирной кожи хорошо знают, что переизбыток простых углеводов и насыщенных жиров сегодня, скорее всего, даст знать о себе завтра в виде нескольких новых пустул. Или еще одна рюмка крепкого алкоголя утром отразится шелушением лица.

Кожа человека, как самый большой орган, способна сигнализировать нам о нездоровье в виде излишней жирности и появления высыпаний, обострения купероза и появления мешков под глазами, потерей тонуса, сухостью и даже морщинами. Давно не новость, что существуют «полезные» и «вредные» для кожи продукты. Более того, некоторыми исследователями выделены так называемые типы лица (например, винное лицо, молочное, сахарное и др.).

Перечень продуктов, оказывающих пагубное влияние на состояние кожи, можно перечислять достаточно долго, но не стоит забывать о генетической предрасположенности, недостаточности тех или иных ферментов и прочих факторах, отражающихся в индивидуальных реакциях. Чрезмерное увлечение алкоголем отразится сухостью и шелушением (сильная дегидратация), а со временем выльется в купероз. Чрезмерное увлечение молочными продуктами может сказаться появлением высыпаний в нижней трети лица и даже гиперпигментацией, а избыточное количество соли в рационе обернется отечностью.

Поговорим подробнее о сахаре, а точнее о простых углеводах (выпечка, мед, джемы и варенья, белый хлеб, газированные напитки). Простые углеводы после употребления быстро перерабатываются в желудочно-кишечном тракте и в виде глюкозы поступают в кровь. На повышение уровня глюкозы в крови срабатывает поджелудочная железа секрецией инсулина, для утилизации этой самой глюкозы, которая транспортируется в клетки в качестве источника энергии.

Избыточная глюкоза путем ряда превращений становится глицерином и жирными кислотами, которые не только увеличивают цифры на весах, но и секретируются сальными железами. Чем больше глюкозы — тем больше кожного сала. Гиперсекреция сальных желез со временем приводит к их гипертрофии, а свободная глюкоза в кожном сале становится отличной питательной средой для патогенной флоры. Кроме того, инсулин тормозит апоптоз клеток, что может служить одной из причин гиперкератоза устьев сальных фолликулов. Результат — акне.

Поэтому, если пациент отмечает четкую связь между приемом сладкого и новыми высыпаниями, ему рекомендовано ограничить употребление белого хлеба, сахарного песка и блюд, приготовленных с его помощью, газировок, мороженого. Более того, помните о том, что переизбыток глюкозы ускоряет процессы гликации. Гликированный коллаген — хрупкая и неупругая структура, что сказывается на состоянии кожи ранними морщинами, потерей тургора. А избыточный уровень инсулина приводит к сужению сосудов, что выражается бледностью кожи, а со временем — истончением.

Если жизнь без сладкого совсем печальна — выход есть. Фрукты! Там хотя бы есть клетчатка и витамины. Наиболее полезными в этом плане окажутся цитрусовые, арбуз, персики, яблоки, сухофрукты, а в качестве сахарозаменителя можно попробовать фруктозу.

Комментарий экспертаАлександра Савкова, сертифицированный консультант по питанию

Каждая женщина хочет иметь красивую, гладкую и упругую кожу. Однако полноценного 8-часового сна и недешевых кремов обычно недостаточно, чтобы кожа сияла. Важную роль в ее здоровье, внешнем виде играет питание. В первую очередь нужно убрать из рациона консервированные продукты и различные маринады, потому что в них содержится большое количество сахара и соли, а еще уксус. Эти составляющие могут привести к шелушению лица, аллергическим реакциям и появлению красных пятен. Также внешний вид кожи усиленно портят полуфабрикаты, копчености, колбасные изделия, фастфуд, белый хлеб и чрезмерное употребление алкоголя.

Если вы хотите, чтобы кожа была гладкой, чистой и молодой, ешьте морепродукты и морскую рыбу (но не консервы и не соленые, а запеченные в духовом шкафу или приготовленные на пару), цитрусовые (они стимулируют выработку коллагена), орехи, зеленые листовые овощи, кисломолочные продукты, цельнозерновые. При составлении рациона проконсультируйтесь со специалистом, потому что некоторые заболевания могут быть явным противопоказанием к употреблению определенных продуктов.

Комментарий экспертаАрина Зорина, врач-дерматовенеролог, косметолог

ЖКТ принято называть «внутренней кожей». Исходя из этого, очень важно правильно питаться, так как диета может изменить состав микробиома кишечника. Существуют наиболее вредные продукты, которые могут навредить коже:

Молоко. У людей, которые употребляют большое количество молочных продуктов, высокий уровень похожего на инсулин фактора роста IGF-1. В периферических тканях IGF-1 обеспечивает практически все физиологические эффекты соматотропного гормона, провоцируя проблемы с кожей, чаще всего акне. Более того в молоке содержатся андрогены, которые стимулируют работу сальных желез, провоцируя воспаление. Что можно: кисломолочные продукты, свежий творог, неострые сорта сыра. Сахар. При употреблении рафинированного белого сахара, усиливаются процессы гликации, в результате которой молекулы глюкозы прикрепляются к коллагену и его разрушают, приводя к ранней дряблости, снижении тонуса и эластичности кожи. Потребление сахара связано с воспалением кишечника, раком желудка. Что можно: мед, мармелад. Пшеница. Дело в том, что пшеница генетически меняется. В каждом зерне есть агллютинины пшеничных ростков, которые усиливают окислительные процессы в организме, тем самым провоцируя разрушение эластина, коллагена, необходимые для сохранения упругости кожи. Что можно: просо, киноа, гречневую, рисовую, ячневую и кукурузную крупу. Соль. При употреблении излишне соленой пищи, начинает скапливаться лишняя вода, особенно на коже вокруг глаз, ввиду того что эта зона наиболее тонкая и чувствительная, что проявляется отечностью и мешками под глазами. Что делать? Ограничить потребление соли. Кофе. Кофеин, содержащийся в кофе, увеличивает кортизол, который может действовать как андроген, активизируя деятельность сальных желез и появление новых воспалений. Что можно: отвар из шиповника, зеленый чай, соки фруктовые, овощные. Жирные сорта мяса и жареная пища. Такая пища содержит много холестерина, избыток которого может вызвать атеросклероз сосудов, приводя к необратимым последствиям. Также угнетает работу кишечника и негативным образом действует на кожу. Что можно: нежирные сорта различных видов мяса (индейка, курица, телятина, кролик). Переработанное мясо: колбасы, ветчина, сосиски и т.д. Вред таких продуктов связан с веществами, образующимися при копчении и нитритами, используемыми как консерванты, которые являются канцерогенами, что приводит к нарушению обмена веществ и преждевременному старению. Что можно: нежирные сорта рыбы, отварные, паровые блюда. Морепродукты. Эти продукты содержат повышенное количество йода, при чрезмерном употреблении может усилить воспаление на коже, тем самым ухудшая течение акне. Что делать: ограничение употребления морепродуктов. Алкоголь. При повышенном употреблении спиртосодержащих напитков кожа теряет сияющий вид за счет обезвоживания. Более того, алкоголь выводит витамин А, отвечающий за восстановление кожи. Что можно: небольшое употребление, один бокал в неделю и лучше красное вино, так как оно содержит полезный ресвератрол. Комментарий экспертаАндрей Царьков, главный тренер и владелец клуба ММА, эксперт по правильному питанию

Проблемы с кожей? Начинаем разбираться в том, что мы едим!

Уже не секрет, что состояние нашей кожи зависит от того, какие продукты мы употребляем. В наш век, когда есть столь широкий диапазон разнообразия, начиная от продуктов питания и заканчивая высокими технологиями, нельзя не радоваться этому обилию. Но также не стоит и забывать, что это заставляет более скрупулезно подходить к вопросу выбора и осмысления! Несмотря на разнообразие продуктов питания, важно заметить, что золотое правило «Главное — знать меру» никто не отменял. А также понимание, чем тот или иной продукт может навредить, если чрезмерно увлекаться им. Итак, главные враги нашей кожи:

Сладости. Кто же не любит побаловать себя ими? Но съев целый торт за раз или упаковку конфет, придется расплачиваться за это здоровьем своей кожи. Особенно регулярное употребление сахара провоцирует возникновение черных точек, воспалений. Алкоголь. Чрезмерное употребление алкоголя, ну, вы и так знаете! Здоровая печень — здоровая кожа. Этим все сказано. Если печень функционирует плохо, то токсины будут накапливаться в вашем организме и это достаточно быстро отразится на состоянии вашей кожи. Также не стоит забывать об обезвоживании, что тоже ничем хорошим не светит для здоровья кожи. Кофе. Кофе хорошо стимулирует сальные железы. Отсюда и новые воспаления, что, несомненно, приведет к новым прыщам на вашем лице. Помимо этого кофе уменьшает выработку коллагена, останавливает процессы усвоения ценных веществ. Газировка. Помимо того, что в газировках «тонны» сахара, а мы уже знаем, чем это чревато: она убивает полезные бактерии в кишечнике, это приводит к воспалениям. Соки. Если говорить о фруктах, то это полезно! Но если вы следите за фигурой, расслабляться не стоит. Касательно пакетированных соков из магазина, все уже не так прекрасно. То количество сахара, которое находится в одной упаковке пакетированного сока, сведет на нет все старания иметь чистую и здоровую кожу. Хлеб, булки и т.д. Они содержат переработанные углеводы, которые увеличивают уровень инсулина в крови и в ускоренном темпе превращаются в сахар. Сыр. В сыре присутствуют компоненты, которые усиливают деятельность сальных желез, делая любую кожу проблемной. Вообще с молочной продукцией нужно быть начеку, если у вас проблемная кожа. Несколькими серьезными исследованиями подтверждается тот факт, что молочка может вызывать акне, потому что влияет на наши гормоны. Соль. Продукт задерживает жидкость в организме, отсюда отеки и припухлости. Соленая пища также перегружает печень, что проявляется на лице в виде высыпаний. Пройдите тестСоблюдаете ли вы правила здорового питания? Знаете ли вы принципы здорового питания? Пройдите тест и узнайте всю правду о вашей диете!