Ньокки Алла Романа

Итальянская кухня славится своими безумными и оригинальными кулинарными идеями. Но есть в ней и особенное блюдо, которое плотно обосновалось в международной кухне. Ньокки Алла Романа (или ньокки по-римски), приготовленные из манной крупы, очень напоминают полюбившиеся многим оладьи и сырники. Однако от приевшихся и давно знакомых блюд такая вариация отличается необыкновенным вкусом и ароматной хрустящей корочкой.

Даже те, кто совершенно не любит манку, не в силах устоять перед столь оригинальной интерпретацией. Вкусное, сытное и нежное итальянское творение вызывает аппетит и поглощается с огромным удовольствием. Блюдо просто тает во рту и оставляет о себе приятное воспоминание.

В небольшую кастрюлю вылить молоко и поставить его на средний огонь. Кипятить молоко до образования на поверхности мелких пузырей. После этого установить огонь на минимум и начать медленно добавлять в молоко манную крупу.

Помешивая смесь венчиком в течение 15-20 минут, добиться получения густой и тягучей консистенции массы. Отставить смесь на плите примерно на 5 минут.

После того, как готовая смесь загустеет, ее нужно тщательно перемешать деревянной ложкой. Такую манипуляцию необходимо продолжать до тех пор, пока смесь не станет рыхлой и будет хорошо отставать от краев кастрюли (не более 20 минут). Как только это произойдет, выключают огонь. Дают смеси остыть в течение 2 минут.

В готовую смесь добавить 60 г тертого пармезана, сливочное масло, молотый перец и соль. В отдельной посуде отделить белки от желтков. Яичные желтки вылить в готовую массу и тщательно перемешать до состояния однородности.

Смочить противень небольшим количеством воды и распределить равномерным слоем манную массу. Для удобства можно воспользоваться шпателем. Оставить смесь на 30-40 минут, чтобы полностью остыла.

Как только смесь остынет, из нее нужно сделать диски. Использовать для нарезки можно кондитерский нож или стакан. Чтобы сформированные диски не прилипали их необходимо сбрызнуть водой.

Подготовить форму для выпекания и разогреть до 220˚С духовку. Форму смазать сливочным маслом и приступить к выкладыванию. Распределять манные диски необходимо в виде черепицы. Сверху их необходимо смазать сливочным маслом и посыпать оставшимся пармезаном. Выпекают блюдо в течение 15-20 минут до образования на поверхности золотистой корочки.

Перед подачей на стол блюду дают немного остыть. Для этого хватает 2-3 минуты.