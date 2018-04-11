Шесть секретов пищевой индустрии, о которых никто не знает

Никто не сомневается в том, что пищевая индустрия — это целый бизнес, живущий по своим законам. Производители всеми силами стараются увеличить выручку и повысить срок годности продуктов. Для этого им нередко приходится использовать хитрости и уловки, о которых не догадываются потребители.

Раскрываем секреты пищевой индустрии, которые будет полезно знать каждому покупателю.

Сладкие газировки не относятся к категории полезных продуктов. Кола и пепси — абсолютный моветон для сторонников здорового питания. Но все, казалось бы, изменилось, когда на прилавках супермаркетов появились бутылки с холодным зеленым чаем. В горячем виде этот напиток полезен: в его составе присутствует огромное количество антиоксидантов, витаминов и минералов.

Увы, радость обманчива: холодный зеленый чай не имеет практически ничего общего с горячим аналогом. Так, исследования показали, что в холодном зеленом чае в лучшем случае содержится от 8 до 28 миллиграммов катехинов (полезные антиоксиданты), в то время как в чашке свежезаваренного зеленого чая их количество достигает 300—400 миллиграммов.

Быстрые завтраки пользуются большой популярностью. У современного человека в будние дни элементарно нет времени на приготовление полноценного завтрака. Гораздо проще насыпать в тарелку кукурузные хлопья и залить их молоком. Но стоит ли это делать? Врачи, диетологи и исследователи утверждают, что нет.

Почему-то считается, что такой завтрак станет отличным диетическим и низкокалорийным вариантом, хотя это совсем не так. В кукурузных хлопьях содержится очень много сахара. Попадая в организм, он резко повышает уровень инсулина в крови: в результате насыщение будет недолгим, а аппетит разыграется с новой силой. Систематическое употребление этого продукта может даже привести к возникновению и развитию сахарного диабета.

Родителям следует внимательно относиться к рациону детей. Дело не только в том, что в меню ребенка должны быть продукты, которые богаты витаминами и минералами. Рацион заметно влияет на поведение детей, в том числе на активность. Мало кто знает, но некоторые пищевые добавки, которые вполне законно добавляют в продукты, делают детей гиперактивными.

Если ваш ребенок без видимых на то причин никак не может угомониться по вечерам или становится слишком энергичным и беспокойным, пересмотрите его рацион. Чаще всего такие добавки содержатся в мармеладе, газировке, соленых огурцах и других продуктах, которые служат перекусами и закусками. Минимизируйте их в рационе ребенка и замените полезными перекусами.

Все вокруг следят за питанием и стараются включать в рацион полезные и диетические продукты. Поэтому вместо говядины, баранины и другого жирного мяса на столе оказываются курица и индейка. Увы, на практике мясо птицы не всегда получается таким уж диетическим и полезным, если только вы сами не выращиваете птицу на ферме.

Большинство производителей борются с тем, что такое мясо, как правило, получается менее сочным — они закачивают в него воду вперемешку с солью и другими нутриентами. Советуем ответственно подходить к вопросу и познакомиться с фермером, в чьей продукции вы будете уверены.

Как часто в супермаркетах можно встретить девушек, которые внимательно изучают этикетки товаров и подсчитывают калории. Не хочется их расстраивать, но цифра, указанная на упаковке, не обязательно соответствует действительности.

Дело в том, что производители, преследуя свои цели, могут упаковать больше или же, напротив, меньше товара, при этом указав цифру, которая есть в стандартах и спецификациях. Если вы действительно хотите считать калории, используйте кухонные весы и учитывайте только проверенные данные.

Маркетологи используют разные приемы, которые заставляют покупать больше. Один из них — длинные стеллажи с товарами. Такая открывающаяся перспектива действует на мозг человека интересным образом: ему сразу хочется скупить все, что он видит.

Ученые из Аризоны провели исследование, в ходе которого установили, что подобная расстановка стеллажей в торговом зале повышает вероятность лишней покупки на 25%. Чаще всего таким способом раскладывают сладкую газировку, чипсы и шоколадки, а значит, повышается шанс не просто лишней покупки, а приобретения вредной еды. Сопротивляться уловкам можно и нужно — отправляйтесь за покупками после перекуса и со списком продуктов.