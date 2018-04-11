Картофель по-княжески: запеканка, которую нужно обязательно попробовать

Необычная и очень нежная запеканка из картофеля и творога. Сытное блюдо для всей семьи украсит обычные трудовые будни, ведь хорошее настроение всегда желанный гость в каждом доме. Ешьте с удовольствием!

Понадобится:

На 6 порций:

500 г картофеля,

500 г жирного творога или сыра фета,

250 г сливочного масла,

3 желтка,

60 мл сливок,

рубленая зелень.

Приготовление:

Картофель отварить в мундире в подсоленной воде, остудить, очистить и нарезать тонкими ломтиками. Творог размять вилкой. Нагреть духовку до +200°С.

В смазанную маслом форму для запекания уложить ломтики картофеля, переслаивая их творогом и кусочками масла. Верхний слой должен быть из картофеля.

Желтки взбить со сливками, равномерно залить картофель и запекать в духовке 15-20 минут до румяной корочки. Перед подачей на стол посыпать мелко нарубленной зеленью.

Время приготовления: 45 минут. В одной порции 540 ккал. Белки — 34 г, жиры — 22 г, углеводы — 56 г.