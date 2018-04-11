Картофель по-княжески: запеканка, которую нужно обязательно попробовать 

Необычная и очень нежная запеканка из картофеля и творога. Сытное блюдо для всей семьи украсит обычные трудовые будни, ведь хорошее настроение всегда желанный гость в каждом доме. Ешьте с удовольствием!
Картофель по-княжески/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Понадобится:
На 6 порций:
500 г картофеля,
500 г жирного творога или сыра фета,
250 г сливочного масла,
3 желтка,
60 мл сливок,
рубленая зелень.
Приготовление:
Картофель отварить в мундире в подсоленной воде, остудить, очистить и нарезать тонкими ломтиками. Творог размять вилкой. Нагреть духовку до +200°С.
В смазанную маслом форму для запекания уложить ломтики картофеля, переслаивая их творогом и кусочками масла. Верхний слой должен быть из картофеля.
Желтки взбить со сливками, равномерно залить картофель и запекать в духовке 15-20 минут до румяной корочки. Перед подачей на стол посыпать мелко нарубленной зеленью.
Время приготовления: 45 минут. В одной порции 540 ккал. Белки — 34 г, жиры — 22 г, углеводы — 56 г.