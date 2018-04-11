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Бородина честно рассказала, что мешает ей похудеть
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Бородина честно рассказала, что мешает ей похудеть 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
А между прочим, до лета осталось совсем чуть-чуть.
За зиму Ксения, как и многие из нас, набрала несколько лишних килограммов. Животик, появившийся у звезды во время съемок на Сейшелах, на снимках было не скрыть даже удачным ракурсом. Прилетев обратно, Бородина экстренно начала худеть.
Телеведущая стала ходить на антицеллюлитный массаж, и, кроме того, отправилась в зал прокачивать мышцы. При этом поклонники заметили, что в последнее время Ксюша сильно схуднула. Когда же она опубликовала фото своего завтрака в Stories, всем все стало ясно.
Звездная красавица не только возобновила регулярные визиты в зал, но и села на диету. Причем на жесткую. Когда мы себе позволяем съесть что-то вкусненькое без вреда для фигуры? Конечно же с самого утра. Даже диетологи говорят, что небольшое пирожное или кусок пирога на завтрак вполне простительны. Но Бородина не давала себе и такой поблажки. Периодически она показывала свои завтраки подписчикам в Instagram, и в тарелке у Ксении было, к примеру, пять вареных яиц и отварная капуста брокколи. То есть меню как у настоящей спортсменки, которая готовится к марафону.
Сейчас ведущая весит 50 килограммов при росте 1,64 м. Но этим Ксюша не удовлетворилась. «До отдыха поставила себе цель 4 раза ходить в зал. Две силовые и два раза кардио. Сегодня — 4,5 км, — похвасталась Ксения своим фолловерам. — Вчера силовые, и завтра утром опять силовые».
Но у Бородиной есть главная проблема. «Еще надо научится пить 2−2,5 литра в день. Пью много чая и кофе, а воду прямо заставляю себя пить», — пожаловалась она.
Судя по комментариям к ее посту, такие же трудности с питьевым режимом испытывают многие девушки. А между тем, эксперт-диетолог утверждает, что центр голода и жажды человека находится в одном отделе мозга, и если вы пьете недостаточно воды, организм будет требовать больше еды, чтобы из нее получить хотя бы немного воды. А это значит, что вместо того, чтобы выпить стакан бескалорийной воды, вы съедаете булочку/бутерброд, запивая ее сладким чаем/кофе — и получаете лишние углеводы, «бережно» переработанные организмом в жировую прослойку. Подробнее об этом читайте здесь.
«Ну, а во время тренировки организму традиционно нужно больше воды, потому что все обменные процессы в мышцах проходят быстрее. Нам нужно получать больше питательных веществ и кислорода, и быстрее выводить продукты распада, — рассказала Wday.ru фитнес-тренер Кристина Рубцова. — К тому же, вода помогает «охлаждать» организм и регулировать потоотделение во время физических нагрузок».
Кстати, подписчики поделились с Бородиной и читателями ее микроблога несколькими лайфхаками, которые помогут приучить себя пить больше воды. Например, добавлять в нее немного лимонного сока, и постоянно держать на столе небольшие бутылочки с водой, чтобы не забывать о питьевом режиме.
Принять участие в опросе «А вы соблюдаете питьевой режим?» в полной версии материала на сайте Woman's Day  Бородина сделала стрижку как у Джессики Альбы
И им за 50: звезды, чьи фигуры вызывают шок  Читайте также:
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