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Цены на продукты снизились в Новосибирске
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Цены на продукты снизились в Новосибирске 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В среднем цены на продовольствие, по сравнению с февралем-2018, снизились на 0,1%. Существенное влияние оказало понижение цен на мясопродукты. Так, цены на говядину снизились на 3,5%, мясной фарш — на 3,3%, мясо индейки — на 2,8%, охлажденных и мороженых кур — на 2,2%, свинину — на 2,1%.
В группе молочных продуктов снижение произошло на сгущенное молоко (2,2%) и детские сухие смеси (1,5%), однако подорожал нежирный творог (2,1%). Из овощей стали дешевле свежие огурцы (8,9%) и апельсины (2%). Выросли в цене свекла (9,5%), картофель (8,6%), бананы (6,9%), капуста (4,7%), морковь (4,5%).
Среди прочих продуктов подешевели гречка (5,1%), сосиски и сардельки (4,5%), кофе (4,4%), пшеничная мука (3%). Повышение отмечено на сливочное мороженое (7,7%), охлажденную и мороженую рыбу (6,2%), шоколад (6,1%), яйца (до 4,2%).
Однако если сравнивать мартовские и декабрьские цены, то различия становятся более весомыми. Так, цены на капусту выросли на 35,5%, виноград — на 27,7%, картофель — на 26%, свеклу — на 25,9%, морковь — на 21,2%, кетчуп — на 15,7%, шоколад — на 10,8%, мороженое — на 9,6%, фруктовые соки — на 8,3%. Снизились цены на гречневую крупу — на 8,7%, кофе — на 6,7%, сосиски, сардельки — на 3,8%, сахар-песок — на 3,2%.
В 2017 году в Новосибирской области было зафиксировано снижение покупательной способности населения практически по всем непродовольственным товарам и платным услугам. Однако по некоторым видам продовольствия — например, сахару — замечена обратная тенденция.
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