Инна Маликова рассказала, как вернуться к обычному питанию после поста

Певица Инна Маликова решила поделиться своим опытом, как без стресса для организма выйти из поста. Она настоятельно рекомендует не набрасываться на запрещенную пищу, постепенно вводя в рацион мясо.

С 19 февраля по 7 апреля православные христиане, в том числе и певица Инна Маликова, соблюдали Великий пост, который накладывает некоторые ограничения на питание. В частности, в это время нельзя есть продукты животного происхождения, то есть мясо и «молочку». Представительница знаменитой музыкальной династии в рамках своей рубрики советов «MalikovaLive» рассказала в Инстаграме, как вернуться к обычному питанию после поста. По словам Инны, в первые дни нужно есть небольшими порциями каждые 3-4 часа. При этом она не рекомендует «накидываться» на мясо. Вообще лучше выбирать легкие продукты, чтобы не навредить желудку.

«Супы, салаты, основные блюда и десерты должны быть легкими. Не набрасывайтесь на все сразу! Я, например, обязательно в первые дни принимаю ферменты вместе с едой. Кто-то может обходиться и без них, но мне они помогают постепенно вернуться к привычному режиму питания более мягко. Ещё я сразу накидываюсь на ужасно мною любимую молочку. Старайтесь пить как можно больше жидкости, желательно чистой минеральной воды без газа, травяные чаи. В общем все надо подключать постепенно и буквально через недельку вы войдёте в обычный режим. Такие простые правила, но мы часто забываем и пренебрегаем ими», — отметила Маликова. Многие воспринимают пост как диету, способствующую потере лишнего веса. Однако Маликова рассказала, что несмотря на соблюдение всех правил, она не похудела за это время, потому что налегала на мучное, чтобы насытиться. Подписчики солистки группы «Новые Самоцветы» поблагодарили ее за советы и отметили, что она чудесно выглядит. Также комментаторы поделились своим опытом выхода из поста.

«Спасибо за полезные советы и рекомендации» «Вам очень идет белый цвет! Так свежо выглядите» «Инна, большое спасибо, очень сложно после поста начать правильно питаться. Все хочется» «Актуальный пост, спасибо» «Испытала на себе разговление, съела кусочек студня, потом гору мезима. Мясо и правда через несколько дней надо включать, для организма это стресс»

А недавно Инна Маликова рассказывала секреты ухода за волосами. При этом артистка призналась, что немаловажную роль в судьбе ее прически сыграли гены.