Яблочный пирог 

Простой рецепт приготовления классической яблочной шарлотки! Ароматный и очень притягательный вкус из детства!
Ингредиенты
яйца
4 шт.
сахар
1 стакан
мука
1 стакан
яблоки
2-3 шт.
соль
щепотка
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1 чел Уровень сложности
Легко
Способ приготовления
Яйца взбить и смешать с сахаром до однородной массы. Смесь соединить с 1 стаканом просеянной муки, тщательно перемешать.
3 яблока почистить, удалить сердцевину и порезать небольшими тонкими ломтиками. Побрызгать лимонным соком.
Намазать форму маслом и выложить часть теста. Затем равномерным слоем выложить яблоки и сверху покрыть оставшимся тестом. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке в течении 35 минут до светло-коричневой корочки.
Приятного аппетита!