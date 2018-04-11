Яблочный пирог

Простой рецепт приготовления классической яблочной шарлотки! Ароматный и очень притягательный вкус из детства!

Ингредиенты

яйца

4 шт.

сахар

1 стакан

мука

1 стакан

яблоки

2-3 шт.

соль

щепотка

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1 чел Уровень сложности

Легко

Способ приготовления

Яйца взбить и смешать с сахаром до однородной массы. Смесь соединить с 1 стаканом просеянной муки, тщательно перемешать.

3 яблока почистить, удалить сердцевину и порезать небольшими тонкими ломтиками. Побрызгать лимонным соком.

Намазать форму маслом и выложить часть теста. Затем равномерным слоем выложить яблоки и сверху покрыть оставшимся тестом. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке в течении 35 минут до светло-коричневой корочки.

Приятного аппетита!