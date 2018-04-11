Как готовят яйца в разных странах

Ни один продукт не пользуется во всем мире такой популярностью, как яйца. Во-первых потому, что они имеют высокую питательную ценность. Во-вторых, их можно приготовить множеством разных способов. Всмятку, скрамбл, глазунья — лишь малая часть возможных вариантов блюд. В каждой национальной кухне яйца готовят на свой манер, порой довольно оригинальным способом.

— Яйцо Хоппер, Шри-Ланка —

Типичный шри-ланкийский завтрак — это яйцо, приготовленное на блинчике из рисовой муки и кокосового молока. Выглядит блюдо как корзинка с яйцом. Чтобы получить такую форму блина, для жарки используется специальная сковорода. Жидкое тесто распределяют по ее стенкам и разбивают в нее яйцо. Потом сковороду закрывают и готовят, пока яйцо не затвердеет.

— Яйцо по-шотландски, Англия —

В классическом варианте блюдо британской кухни представляется собой вареные яйца, обернутые фаршем и присыпанные панировочными сухарями. Но существует и много региональных версий рецепта вроде яиц по-манчестерски, где маринованное яйцо дополняют фаршем из свинины и кровяной колбасы, или яиц по-вустерски, которые маринуются в вустерском соусе. Яйца по-шотландски обычно берут с собой на пикник как закуску.

— Шакшука, Тунис —

Блюдо из яиц и помидоров, весьма популярное в Израиле и соседних странах, на самом деле придумали в Тунисе. В отличие от классических рецептов яичниц, в шакшуке базовым ингредиентом выступают не яйца, а основа матбуха, состоящая из свежих помидоров, перцев и специй.

— Уэвос диворсиадос, Мексика —

Яичница с национальным мексиканским колоритом состоит из двух яиц, которые могут быть разделены полоской обжаренных бобов или чилакилес. Одно яйцо обычно приправляют сальсой роха, а второе — сальсой верде, за счет чего они и выглядят по-разному, и отличаются по вкусу.

— Даньхуатан, Китай —

Жители Поднебесной подают яйца вместе с супом, и не по отдельности, а в виде полноценного блюда. В кипящий куриный бульон они выливают взбитые яйца. Под воздействием высокой температуры белок сворачивается, образуя небольшие хлопья, которые плавают в бульоне.

— Тамагояки, Япония —

Для японцев фраза «жареноe яйцо» означает свернутый в рулет пряный или сладки омлет. Основа блюда состоит из взбитых яиц, к которым могут добавляться сахар, соевый соус, мирин, бульон даси, саке и прочие ингредиенты. В Японии это самостоятельное блюдо, в других же странах тамагояки добавляют в суши и роллы.

— Карри, Индия—

Индусы не представляют свою жизнь без блюда карри, поэтому нет ничего удивительного в том, что и в это блюдо они добавляют яйца. Сначала из томатов, чеснока, лука и около 10 разных специй варится основа, а в самом конце приготовления в нее погружают вареные яйца. Точная рецептура блюда зависит от конкретного региона.

— Фарота, Бразилия —

Типичное блюдо бразильской кухни состоит из обжаренной на сливочном масле муки из маниоки и яиц. Блюдо может подаваться как на завтрак, так и обед и ужин, но уже в качестве гарнира. В оригинальных версиях рецепта к основе блюда добавляют овощи, бобы или местные колбаски.

— Чылбыр, Турция —

Турецкую версии яиц пашот отличает фирменный соус и набор приправ. Перед подачей яйца посыпают смесью соли и перца алеппо, а в качестве аккомпанемента используют смесь йогурта, укропа и чеснока.

— Кюкю, Азербайджан —

В разных вариациях блюдо встречается в национальных кухнях по всему Востоку. Рецепт может меняться в зависимости от кулинарных традиций и личных предпочтений. Для классического кюкю нужно всего лишь немного зелени и взбитые яйца. Ингредиенты смешивают, приправляют солью и выливают в смазанную маслом сковороду, а затем жарят на небольшом огне или запекают в духовке.