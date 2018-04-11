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Медики ответили, как замедлить старение с помощью продуктов
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Медики ответили, как замедлить старение с помощью продуктов 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Ешьте конкретные продукты питания — будете лучше не только чувствовать себя, но и выглядеть, утверждают эксперты. Старение — естественный процесс, остановить который невозможно, но тем не менее, его можно замедлить. Данное мнение специалистов в области питания опубликовал Zee News. Для профилактики преждевременного старения эксперты, в частности, советуют обязательно включить в рацион такой продукт как йогурт. «Натуральный йогурт — это отличный источник кальция, спасающего от остеопороза. Наличие полезных бактерий в нем поддерживает нормальную микрофлору и здоровье кишечника, что важно не только для общего самочувствия, но и для состояния кожи», — отметили ученые. Рыба и льняное масло являются продуктами, которые очень богаты жирными кислотами омега-3, снижающими риск образования холестериновых отложений и связанных с этим отклонений в сердцебиении. Помидоры и арбузы, по словам специалистов, поставляют в организм вещество ликопин, обладающее антиоксидантными свойствами. Благодаря ликопину кожа очищается от высыпаний, а также оказывается лучше защищенной от УФ-повреждений. Для молодого вида кожи важно, чтобы организм получал достаточно витамина С. Обычно в качестве его источников называют апельсины и лимоны. Между тем, много витамина С в брокколи (как и клетчатки, бета-каротина и селена, также омолаживающих кожу), в молодой картошке и даже в обычной дешевой капусте. Употребление авокадо способствует поддержанию уровня влаги в кожи и тем самым защищает ее от образования морщин. Этот продукт ученые считают одним из лучших для тех, кто всегда хочет выглядеть свежо. «С авокадо кожа выглядит намного моложе благодаря содержанию жирной кислоты омега-9 и олеиновой кислоты», — пояснили эксперты. Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые наряду с молоком поставляют в организм важный минерал здоровья и красоты — кальций.
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