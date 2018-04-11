Козье молоко: за и против

Свежее молоко включает биоактивные компоненты, которые могут помочь вам замедлить рост вредных микроорганизмов и улучшить свое здоровье. Козье молоко также содержит тот же биологически активный компонент, что и материнское молоко. Врачи рассказали сайту МедикФорум, что как и другие виды сырого молока, козье молоко может вызывать аллергию. Некоторые люди не могут пить свежее козье молоко из-за индивидуальной непереносимости. Есть некоторые болезненные симптомы из-за сырого молока, такие как боль в животе, понос, рвота, головная боль и лихорадка. У здоровых людей эти симптомы проявляются редко, но ослабленные люди могут заболеть при употреблении сырого козьего молока. Вы должны прекратить пить сырое молоко, если у вас появятся эти симптомы. Или лучший способ — проверить, подходит ли вам свежее козье молоко, немного попробовав его. Вы должны сразу обратиться к врачу, если симптомы становятся более серьезными. Лактоза — это вид сахара, который получается из глюкозы и галактозы, ее можно найти в молоке. У многих людей существует непереносимость лактозы, которая обычно является результатом дефицита в организме лактазы. Лактаза — это своего рода фермент, который используется для переваривания лактозы. В результате вы не можете пить сырое молоко, если у вас есть непереносимость лактозы. Тем не менее, вы можете пить свежее козье молоко, потому что в нем крайне мало лактозы. Содержание лактозы в коровьем молоке больше, чем в козьем молоке. Содержание лактозы составляет 4,8% (в коровьем молоке) и 4,1% (в козьем молоке). Ранее эксперты рассказали, чем отличается козье молоко от коровьего.